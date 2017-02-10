'Doğu ve Güneydoğu'ya yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programına yatırım için 2,5 milyar lira civarında başvuru olduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bir şeklinde artacağını düşünüyoruz. 10 bin kişiye yakın da istihdam öngörülüyor." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, herkesin yakından takip ettiği gibi dünyanın ve bu bölgenin çok sıkıntılı bir süreç geçirdiğini belirterek, "Bir yandan, ülkelerin ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele ettiklerine şahit olurken, diğer yandan da dünyada güç merkezlerinin batıdan doğuya doğru yer değiştirdiğini görmekteyiz." diye konuştu.

İstikrarı, güveni ve dolayısıyla yatırımları tehdit eden bu olumsuz ortamda dahi, Türkiye'nin bölgesinde de en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkelerden biri olma konumunu sürdürdüğünü ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin iç ve dış şoklara karşı direnci her geçen gün artmakta, hükümetimiz iş dünyası ile el ele yatırımın ve üretimin önünü açan yeni başarılara imza atmaktadır. Küresel kriz ve piyasaların belirsizliğinin devam ettiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinde hem kamu bütçe dengesi sağlanmış hem de her şeye rağmen yatırım yapılabilir bir ortam oluşmuştur. Ülkemizin kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi, tüm bölgelerimizin potansiyelinin en üst düzeyde değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Cazibenin az olduğu yerlere katkı sağlamak zorundayız

Bu nedenle, gelişmiş bölgelerimiz kadar yatırım ortamının görece daha az cazip olduğu, rekabet gücünün daha düşük olduğu bölgelerimizin de üretim, istihdam ve ihracata katkı vermesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen hem ekonomik hem de sosyal alanlardaki reform ve yatırımlarla hem bölgesel ve hem de global bir güç olma yönünde emin adımlarla ilerleyen ülkemizin, özellikle doğu ve güneydoğusunu yatırımcılar için çok daha cazip hale getireceğine inancımız tamdır

."Elvan, bu çalışmaların odağında üreten ve istihdam sağlayan iş dünyasının bulunduğunu anlatarak, "Bir süredir yoğun bir şekilde hazırlığını yaptığımız, ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak Cazibe Merkezleri Programı da iş dünyamızın potansiyeline duyduğumuz güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

11 bini aşan üyesi ile MÜSİAD'ın Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Elvan, ekonomik alandaki katkılarının yanı sıra MÜSİAD'ın toplumsal hayatta da önemli roller oynadığını, uygulamalarıyla toplumun tüm kesimleri için örnek bir eğitim, rehberlik ve danışmanlık merkezi niteliği taşıdığını, bu çerçevede MÜSİAD'ın ülkenin kalkınma çalışmalarının da önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.

"Tüm süreçlerde sizin yanınızda olacağız"

Bakan Elvan, hükümetler döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik değişik tedbirlerin alındığını belirterek, fiziki alt yapı alanında inanılmaz yatırımların gerçekleştirildiğini kaydetti. Ulaşım, sağlık, eğitim alt yapısı itibarıyla güçlü bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kavuşulduğunu ifade eden Elvan, "Bundan sonraki süreçte ihtiyacımız olan güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmaktır. Artık bizim ajandamızda, zihnimizde geri kalmışlık yok. Böyle bir ifadeyi Allah'ın izniyle artık kullanmayacağız. Bu bölge böyle bir tabire layık değil." dedi.

Elvan, en son uygulanan 5. ve 6. bölgede yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin istifade ettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını, eksikliklerin bulunduğunu söyledi. Bu yeni Cazibe Merkezi Programı ile yatırımın başından sonuna kadar olan süreçte yatırımcı ile birlikte olunacağını aktaran Elvan, sözlerine şöyle devam etti:"Bu yatırım kamu ve özel kesimin, yatırımcının el ele yürüdüğü bir süreç olacak. Biz yatırımcının eline bir teşvik belgesi verip, gidiniz, yatırımınızı yapınız' demenin ötesine geçiyoruz. Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, arsa temininden bina yapımına, makina teçhizat alımından personel alımına, personel eğitiminden işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçler devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız. Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda bu sorunu çözecek olan siz değilsiniz, biziz.Yatırımın tüm süreçlerinde size danışmanlık, müşavirlik yapacağız, önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız. Dolayısıyla herhangi bir danışmanlık müessesine ihtiyacınız yok, bunu size biz vereceğiz. Bu bir paket program. Yatırımın başından sonuna kadar olan süreci destekleyen bir mekanizma öngördük. Yatırımcı, daha işin başında devletten ne kadarlık bir destek, kredi alacağını, hangi harcamaların kamu tarafından, ne kadarının kendi tarafından karşılanacağını bilecek.

Konuşmaların ardından MÜSİAD üyelerinin Bakan Elvan'a soru yönelttiği bölüm basına kapalı gerçekleştirildi.