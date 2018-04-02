Doğu Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yüzde 30'luk artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018 yılının ilk üç ayında 298 milyon 604 bin 3 dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

İhracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düştüğüne işaret eden Gürdoğan, "İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon yüzde 18, Rize yüzde 25 ve Gümüşhane'de yüzde 59 oranında düşüşler yaşanırken, Artvin ili ihracatında yüzde 22 oranında bir artış yaşanmıştır" dedi.

Gürdoğan, Trabzon'da ihracatın düşüşünde en önemli nedenin, uluslararası piyasalarda fındığın önceki sezona oranla hızlı düşüşler yaşamasından kaynaklandığını vurguladı.

"Yine Rize ve Gümüşhane illerimizdeki düşüşün ise bu illerin en büyük ihraç ürünü olan madencilik ürünleri fiyatlarında uluslararası piyasalarda yaşanan hızlı düşüşlere bağlı olarak ihraç sevkiyatlarının düşük kalması ve birim fiyatlardaki düşüşlerin toplam ihracat tutarlarına aynen yansımasından kaynaklanmaktadır."

İhracatta birinci sırayı fındık aldı

Gürdoğan, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında yaşanacak yükselişe bağlı olarak bölge ihracatının da tekrar artış trendine gireceğini belirtti.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında, bir önceki yıla oranla yüzde 33 oranındaki düşüşle 163 milyon 670 bin 138 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 5 oranındaki artışla 53 milyon 279 bin dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırayı ve yüzde 368 artışla 26 milyon 853 bin 404 dolar tutarındaki ihracatla da su ürünleri üçüncü sırayı aldı.

Gürdoğan, "Bölgemizden 2018 Ocak-Mart ayında 90 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur" dedi.

Rusya'ya ihracatta yüzde 30'luk artış

Gürdoğan, bölgenin en önemli pazarlarından olan Rusya'ya yapılan ihracatın artırılması için çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Gürdoğan, bölgenin en önemli pazarlarından olan Rusya’ya yönelik ihracatta yüzde 30’luk bir artış yaşandığını paylaştı.

"Rusya Federasyonu’nun, ülkemizden domates ithalatına getirmiş olduğu firma kısıtlamasını tamamen kaldırması halinde ihracatımız önümüzdeki aylarda daha üst seviyelere ulaşacaktır. Trabzon merkezli yaş meyve sebze ihracatçısı firmalarımız için en önde gelen pazar olan Rusya Federasyonu’nun, her dönem olduğu gibi sektör açısından öncelikli pazarlarımızın başında yer almakta olup, bu ülkeye ihracatımızın daha üst noktalara ulaşması açısından çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatın da her geçen gün arttığına dikkati çeken Gürdoğan, bu kapsamda 2018 yılının aynı döneminde Vietnam, Güney Kore, Brezilya ve Etiyopya’ya yönelik yüksek oranlı artışlar yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA