  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Doğu Karadeniz'den 99 ülkeye 399 milyon dolar ihracat

Doğu Karadeniz'den, bu yılın ocak-nisan döneminde 99 ülkeye, 399 milyon 761 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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Doğu Karadenizden 99 ülkeye 399 milyon dolar ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, bu yılın dört ayında 399 milyon 761 bin 115 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamının 475 milyon 497 bin 337 dolar olduğunu, buna göre yüzde 16'lık düşüş yaşandı.

İhraç edilen ürün sıralamasında 222 milyon 441 bin 176 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 68 milyon 663 bin 457 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 31 milyon 99 bin 847 dolarla su ürünlerinin üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-nisan döneminde bölgeden 99 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa oldu.

Bölgenin en önemli pazarlarından Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta yüzde 47 artış yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, ihracat, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
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