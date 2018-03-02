Doğu Karadeniz'den 82 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, bu yılın iki ayında 203 milyon 685 bin 897 dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Listenin başında fındık var

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamı 251 milyon 456 bin 475 dolar iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 19'luk düşüş yaşandı.

İhraç edilen ürün sıralamasında, 120 milyon 975 bin 449 dolarla fındık ve mamulleri birinci, 35 milyon 521 bin 641 dolarla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, 18 milyon 900 bin 333 dolarla su ürünleri üçüncü sırada yer alıyor.

Ocak-Şubat döneminde bölgeden 82 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülke sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan oldu.

İhracattaki düşüşün başlıca nedenleri ise, Rusya Federasyonu'nun domateste firma kısıtlamalarının devam etmesi, fındık fiyatlarının gerilemesi ve madencilik ürünleri ihraç sevkıyatlarının düşük kalması.

Su ürünleri ihracatında önceki seneye oranla yüzde 426'lık artış yaşandı. Gürdoğan, artışın, Trabzon'dan Danimarka, Vietnam ve Fas'a yönelik gerçekleştirilen balık yağı ihracatından kaynaklandığını belirtti.

Rusya'nın domates ihracatındaki kısıtlamayı kaldırmasıyla ihracatın artacağını söyleyen Gürdoğan, TBMM'ye gönderilen KDV Kanunu ile ilgili değişilik tasarısının yasalaşmasının da ihracata önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA