Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yetki alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018 yılının ilk 5 ayında 495 milyon 812 bin 397 dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

En çok ihracat Trabzon'dan

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 415 milyon 257 bin 747, Rize'den 45 milyon 734 bin 566, Artvin'den 22 milyon 710 bin 894, Gümüşhane'den ise 12 milyon 109 bin 189 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, ihracatta ağırlıklı olarak tarım ürünleri ön planda olan Doğu Karadeniz'de, son yıllarda sanayi ürünlerinin payının hızla yükseldiğine işaret etti.

En çok sanayi ürünleri ihraç edildi

Kalyoncu, Ocak-Mayıs 2018'de bölgeden gerçekleştirilen sanayi ürünleri ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 58 milyon 151 bin 192 dolara ulaştığına dikkat çekerek, tarım ve madencilik ürünleri ihracatında, uluslararası piyasalardaki fiyatların düşük seyretmesine bağlı düşüşler görülmesine rağmen sanayi ürünleri grubunun tüm alt sektörlerinde artış yaşandığını ifade etti.

Sanayi ürün grubunda alt sektör olarak birinci sırada kimyevi maddeler ve mamulleri, ikinci sırada ise otomotiv endüstrisinin yer aldığını belirten Kalyoncu, bölgeden 5 ayda yapılan taşıt yedek parçası ihracatının yüzde 20 artışla 11 milyon 349 bin 185 dolara ulaştığını söyledi.

İlk 5 sırada Rusya, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa var

Kalyoncu, bölgeden 5 aylık dönemde 107 ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı.

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden bölgemizin en önemli pazarlarından olan Rusya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 39 oranında artış yaşanmıştır. Tarım ürünleri ihracatımızın da önümüzdeki dönemde birim ihraç fiyatlarının toparlanmasına bağlı artış trendine gireceğini, Rusya Federasyonu'na yönelik yaşanan yüksek oranlı artışlarla ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağını ummaktayız."

Kaynak: AA