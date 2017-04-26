Doğu Anadolu'nun kalkınmasına 4 yeni proje

Van'da, Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Lojistik Üs, Modern Gümrük Laboratuvarı, Depolama Merkezi ve Kapıköy Ticaret Merkezi projeleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projelerin bölge ve ülke için ciddi kazanımları beraberinde getireceğini belirterek, "Bu yatırımlarla en iyi pazarlardan olan İran'dan çok iyi pay alacağız. Bu da hem ülkenin hem de bölgenin kalkınmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu yatırımlarla terörün beli de kırılacak." şeklinde konuştu.

Söz konusu 4 projeye ilişkin ihale süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.