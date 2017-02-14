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Doğrudan yatırımlar 17 ayın zirvesinde

Türkiye'ye doğrudan sermaye yatırımı Aralık 2016'da yaklaşık 2 milyar dolar ile son 17 ayın zirvesine yükseldi.

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Doğrudan yatırımlar 17 ayın zirvesinde

Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt dışında yerleşikler Türkiye'ye 2016 yılında 6 milyar 724 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın yüzde 30'luk bölümü yılın son ayında yapıldı.

Geçen yılın aralık ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17 ayın en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti. Aralık 2016'da doğrudan yabancı yatırım bir önceki aya kıyasla yüzde 446 ve 2015'in aralık ayına göre de yüzde 37,4 artış gösterdi.

2015 yılında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı 12,1 milyar dolar düzeyindeydi.

En fazla yatırım İngiltere'den

Geçen yıl Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım Avrupa ülkelerinden oldu. Avrupa ülkelerinden toplam yatırım tutarı 4 milyar 265 milyon dolar düzeyinde olurken, 2015'te ise Avrupa'dan 7 milyar 980 milyon dolarlık doğrudan yatırım gelmişti.

Avrupa ülkelerinden en fazla yatırım yapan ülke ise İngiltere oldu. İngilizler 2016'nın tamamında 961 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, İngiltere'yi 956 milyon dolarlık yatırımla Hollanda, 430 milyon dolarla Almanya ve 409 milyon dolarla İspanya izledi.

Doğrudan yatırımların 5'te 1'i bankalara

Yurt dışındaki yerleşikler 2016'da en çok doğrudan yatırımı bankalara yaptı. Bankalara geçen yıl 1 milyar 271 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleşti.

Geçen yılki toplam doğrudan yatırımların yüzde 19'u bankacılık sektörüne, yüzde 10,6'sı (715 milyon dolar) elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüne ve yüzde 9,1'ü (611 milyon dolar) toptan ve perakende ticaret sektörüne ve yüzde 8,9'u (598 milyon dolar) ulaştırma ve depolama sektörüne yapıldı.

Etiketler: doğrudan yatırımlar, Merkez Bankası
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