'Doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak'

Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Egegaz'ın LNG terminali ilave kapasite yatırımları, Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, söz konusu tesisin 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alındığını ve Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji alanında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmenin yanı sıra kazan-kazan ilkesine dayalı ve hem bölge hem de küresel barışa katkı sağlayacak projelere destek verdiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"TANAP bunun yansıması. Türk Akımı projesi 3 kriterimizi de net bir şekilde karşılıyor. Türk Akımı ve TANAP'a nasıl bakıyorsak, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da aynı şekilde bakıyoruz. Ayrıca, milli para ile ticaret yapmak için düğmeye bastık. Sayın Başbakanımız ile son Rusya ziyaretinde bunun ilk adımı olarak gaz ticaretine de milli paraya geçiş için mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, kararlı duruş birilerini rahatsız etse de sizin liderliğinizde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Albayrak, bu proje sayesinde LNG'de artan rekabetten faydalanarak enerji maliyetlerinin de düşmesini sağladıklarını dile getirdi.

"Her yere doğalgaz gidecek"

Tesisin toplamda, 85 milyon metreküp depolama ve günde azami 20 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasitesi olduğu bilgisini paylaşan Albayrak, santralin yıllık 2,5 milyar metreküp kapasiteyle herhangi bir kesintiye karşı güvenlik sağladığının da altını çizdi.

Albayrak, Türkiye'nin bu şekilde yeni yatırımlara devam edeceğine işaret ederek, "Bununla yetinmiyoruz. Buna ilaveten, bu kez BOTAŞ'ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak. Bu, iki yıllık yatırımın ardından (LNG kapasitesinde) 3 katından fazlası bir artış anlamına geliyor. Sadece 2016'da attığımız adımlarla LNG kapasitesini yüzde 90'lık bir artışla 34 milyon metreküpten 64 milyon metreküpe yükselttik." diye konuştu.

Doğalgaz dağıtımında da şu an 78 kente ulaşıldığını söyleyen Albayrak, "2017'de Şırnak ile 2018'de Artvin ve Hakkari'nin de doğalgaza kavuşmasıyla gazın ulaşmadığı il kalmayacak." dedi.