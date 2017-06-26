Doğal taş ihracatı 790 milyon dolara ulaştı

Mermer ve travertende dünyanın en büyük rezervelerine sahip Türkiye'nin bu ürünlerde Hindistan ve Çin'e yaptığı ihracat yılın 5 ayında büyük oranda arttı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye genelinde doğal taş ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 790 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde Çin'e yapılan mermer ve traverten ihracatı yüzde 32'lik artışla 342 milyon dolara çıktı. Söz konusu ürünlerde en yüksek ihracat oranı artışı yüzde 217 ile Hindistan'e gerçekleştirildi. Türkiye'deki maden ocaklarından çıkarılan 31 milyon dolar değerindeki mermer ve traverten Hindistan'daki projelere yönlendirildi.

Bu dönemde katma değeri daha yüksek olan işlenmiş doğal taş ürünlerinde en önemli pazar olan ABD'ye ihracat yüzde 2 artışla 123 milyon dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 3 artışla 25 milyon dolara çıktı. Suudi Arabistan'a mermer ve traverten ihracatı yüzde 6 düşüşle 50 milyon dolar oldu.

"Hindistan'da kotaların kalkmasıyla rakamlar hızla artmaya başladı"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2008'deki ekonomik kriz sonrası zor bir dönem geçiren sektörün toparlanma sürecinde olduğunu, bu yılın ilk aylarında ciddi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Mermer ve travertende gelişmiş ülkeler ve Körfez pazarına işlenmiş, Çin ve Hindistan gibi ülkelere ise blok ihracat yaptıklarını anlatan Kaya, iki ihracat tipinin de kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Çin ve Hindistan'da inşaat projelerine hız verildiğini dile getiren Kaya, "Çin'in eskisi kadar olmasa da giderek artan bir alımı var. Doğal taş ithalatına kota uygulaması nedeniyle yeteri kadar değerlendiremediğimiz Hindistan'da kotaların kalkmasıyla rakamlar hızla artmaya başladı. Bu önemli bir rahatlama yarattı. Mermer ocakları tam kapasite çalışıyor. Hatta bir çok ocağımızda çalışan sıkıntısı yaşanıyor. Çin ve Hindistan'ın artan talebi toplam ihracatımıza yansıyacak." dedi.

Kaya, Avrupa pazarında da gelecek dönemde bir talep artışının gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Blok ihracatı yapan ülkelerin bu ürünleri işleyerek Türk firmalarına rakip olduğu yönünde zaman zaman eleştirilerin yapıldığına işaret eden Kaya, Çin ve Hindistan'ın Türkiye'den aldığı ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ını kendi projeleri için kullandığını kaydetti.

Kaya, "Taşı blok gönderip kendimize rakip mi yaratıyoruz ? Hayır tam tersine, aldığı taşın Türkiye orijinli olduğunu öğrenen firmalar artık bizimle temasa geçiyor. Siz blok taşı değerinde satıyorsanız hiçbir problem olmaz. Blok ihracat olmasa bir çok ocak açılmayacak, buralardan işlenmiş ürün de elde edilemeyecekti. Bunun da dikkate alınması gerekiyor." diye konuştu.

İhracat artmasına rağmen uluslararası armatör şirketlerinin navlun ücretlerine zam yapmasının kendilerini olumsuz etkilediğine de işaret eden Kaya, "Yükte ağır bir ihracat yaptığımız için bu zamlar maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Zam yapılabilir ama iş fırsatçılığa dönüşmemeli. Zamdan önce Çin'e 800 dolara gönderdiğimiz bir konteyneri artık bin 600 dolara gönderebiliyoruz." ifadelerini kullandı.