DMO'dan "taşıt kiralama" ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, gelecek yıl kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt kiralama taleplerinin karşılanması için taşıt kiralama protokolü imzalanacak firmaların belirlenmesine yönelik ihale düzenledi.

DMO'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, Genel Müdürlükçe, Ankara'daki müşterilere Türkiye genelinde bulunan birimlerinin ihtiyaçları da dahil olmak üzere "taşıt kiralama" hizmetini sunulacak. Bu amaçla "Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartname" hükümleri dahilinde açık teklif usulüyle iç piyasadan gerçekleştirilmek suretiyle DMO ile "Taşıt Kiralama Protokolü" imzalayacak olan yükleniciler belirlenecek.

Söz konusu ihale için teklifler 17 Ocak 2016 saat 12.00'ye kadar DMO'ya iletilecek. AA