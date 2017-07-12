DMO e-satış oranını yüzde 36 artırdı

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürün ihtiyacını karşılayan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün (DMO), "e-satış platformu" her geçen gün daha çok kullanılıyor. DMO, yılın ilk yarısında e-satış oranını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırdı.

Edinilen bilgilere göre, DMO "Kamuda Akıllı Satınalma" sloganıyla kamu alımlarındaki etkinliğini her geçen gün artırırken, hızlı, verimli, şeffaf ve sürdürebilir bir tedarik hizmeti için oluşturduğu "e-satış portalı"ndaki işlemlerin kamuda yaygınlaştırılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli sektörlerle toplantılar yapan DMO, Konya, Antalya, Muğla, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Trabzon, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de "Kamuda Akıllı Satınalma Konferansları" da düzenledi.

Söz konusu portalda, "Cazibe Merkezleri Kataloğu", KOBİ Kataloğu gibi yeni uygulamaları hayata geçiren DMO'daki uzmanlar, kamu kurumlarını yerinde ziyaret ederek e-satış sürecini uygulamalı anlattı.

Bu kapsamdaki çalışmalar neticesinde 2016 yılında 3,74 milyar lira olan toplam satışın 1,2 milyar lirası e-satış olarak gerçekleşti ve e-satış oranında bir önceki yıla göre yüzde 44’lük artış sağlanmış oldu.

Geçen sene elektronik siparişlere konu satışlarda hizmet verilen müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken satışa sunulan ürün çeşidi sayısı yüzde 15 artış kaydetti.

Sağlık grubu internet alımını sevdi

DMO bu yılın ilk yarısında e-satış oranını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak, 1,16 milyar liralık toplam satışın 380 milyon lirasını e-satış yöntemiyle gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde e-satışın sektörel dağılım istatistiklerine bakıldığında, bilişim ve mobilya grubu satışlarının yüzde 27, sağlık grubu satışların ise yüzde 107 arttığı görüldü. Bu dönemde DMO’nun “e-satış platformu”nda en çok bilgisayar ve bilişim malzemeleri satıldı, satışı en çok artan ürün grubu ise sağlık oldu.

Öte yandan, aynı dönemde müşteri sayısı yüzde 11, ürün çeşidi sayısı da yüzde 8 arttı.

Portal hem kamu hem de firmalara avantaj sağlıyor

DMO'nun internet satış portalında kamunun ihtiyacını karşılayabilecek bilişim ürünlerinden büro makinelerine, sarf malzemelerinden mefruşata, nakil vasıtalarından hastane grubu ürünlere kadar birçok kategoride satış hizmeti sunuluyor.

Yaklaşık 17 bin ürüne ulaşım imkanı sağlayan e-satış yöntemi, kamu kurumlarına, kamuda referans fiyatlarının oluşması, basit süreçlerle iş yükünün azalması, hızlı tedarik, güvenilir ve şeffaf alım süreci gibi avantajlar sağlarken, firmalara da tüm kamu pazarına online ulaşma, hızlı sipariş alma ve teslimat, teslimattan sonra en fazla bir hafta içerisinde tahsilat yapma gibi imkanlar sunuyor.