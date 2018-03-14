Diyarbakır'da hedef 1 milyon turist

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, peygamber makamları ve türbeler gibi zengin tarihi ile kültürel potansiyele sahip Diyarbakır, bu potansiyeli huzur ve güven ortamı ile taçlandırdı.

Tarihte onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Diyarbakır, bu yıl turizmde atağa geçti.

Kentin açık hava müzesi Sur ilçesinde terör saldırılarında zarar gören birçok tarihi yapının devletin aktardığı kaynakla eski haline kavuşturulması meyvelerini verdi.

Turizm işletme belgeli otel kayıtlarına göre önceki yıl 119 bin 310'u yerli, 3 bin 235'i yabancı turist kenti ziyaret ederken, geçen yıl bu sayı yerli turistte 264 bin 908'e, yabancı turistte ise yaklaşık 4 kat artışla 11 bin 235'e ulaştı.

Yerli turistte önceki yıla göre geçen yıl yüzde 122, yabancı turistte ise yüzde 247 artış sağlanan kent, bu yıl hedeflenen 1 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

"İnşallah 1 milyonu da aşacağız"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, peygamberler, sahabeler ve medeniyetler şehri Diyarbakır'ın aynı zamanda ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin her yönüyle zengin bir tarihi ve kültürü barındırdığını ifade eden Alp, "Bu yıl büyük çaba sarf ediyoruz. Bu güven ortamı ve kentin bu havası ile inşallah 1 milyonu da aşacağız" dedi.

Sur'da restorasyon ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Alp, projelerin tamamının hayata geçirilmesiyle 608 tescilli yapının gün yüzüne çıkacağını ve kentin müze konumuna geleceğini kaydederek, "O zaman 2 milyondan fazla turist bekleyebiliriz. Büyük turların kente ilgisi var" diye konuştu.

Yabancı turistte yaklaşık 4 kat artış

Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, 2016'nın kentte turizm açısından zor bir yıl olduğunu belirtti.

Kentte geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra turizm hareketlenmesi yaşandığını anlatan Doğan, bunun yansımalarını bu yıl gördüklerini aktardı.

Doğan, son verilere göre 2016'ya göre 2017 yılında turist sayısında yüzde 100'ün üstünde bir artış yaşandığını anlatarak, yabancı turist sayısının yaklaşık 4 kat arttığını söyledi.

"Herkes için artık huzurlu bir ortam var Diyarbakır'da. Ziyaretçilere memnun kalacaklarını, mutlu ve huzurlu ayrılacaklarının garantisini sunuyoruz" diyen Doğan, kentte çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı 4 bin 460 yatak kapasiteli 29 turizm belgeli otelin bulunduğunu ve birçoğunun da konforlu hizmet verdiğini söyledi.

"2018'den çok umutluyuz"

Doğan, bu yıl sezona iyi başladıklarını, tanıtımların kent turizmine olumlu katkı sağladığını dile getirerek, görüştükleri acentelerin yüzde 90'ının Diyarbakır'ı tur programlarına aldığını öğrendiklerini aktararak, "2018'den çok umutluyuz. Tanıtımlarla beraber ilk baharı verimli geçirirsek son baharda bir patlama bekliyoruz. Hedefimiz 1 milyon turistin kente gelmesi" dedi.

"Kentin tüm dinamikleri el ele vermiş durumda"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, bölgeye yapılan ziyaretlerle kent üzerindeki negatif algının ortadan kalktığını belirtti. Geçen yıl turizm rakamlarının yüzlerini güldürdüğünü ve gelecek için daha çok çalışma konusunda hırslandıklarını aktaran Akyıl, bu yıl sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ile kuruluşlarınca oluşturulan Diyarbakır Turizm Platformu ve TÜRSAB Bölge Başkanlığı olarak ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

"Sur esnafı olarak 2018'den umutluyuz"

Sur ilçesinde esnaf Ömer Çiçek, geçen yıl kentte turizmde hareketliliği hissettiklerini belirtti. Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde yapılan düzenlemenin ilgi gördüğünü, çevre illerden bile gelenlerin olduğunu dile getiren Çiçek, "2018 için bunu daha da yaygınlaştırmak gerekiyor. Sur'un daha da tanıtılması lazım. Bunlar olursa eminim turist patlaması olur. Zamanla olumsuz algı yıkılıyor. İnsanlar gelip gördükten sonra gittiklerinde anlatıyorlar. Görmeyenler de gelip görmek istiyor.İnsanların Diyarbakır'a akın etmesini bekliyoruz. Sur esnafı olarak 2018'den umutluyuz" dedi.

Kaynak: AA