  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.562
    EURO 3.872
  • BIST 94859.73
    ALTIN 144.681
Buradasınız : » » Diyarbakır'a 400 milyon liralık dev yatırım

Diyarbakır'a 400 milyon liralık dev yatırım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, 400 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakıra 400 milyon liralık dev yatırım

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 400 milyonluk yatırım hamlesi başlattı.

Genel Müdür Ahmet Karadağ, yaptıkları çalışma ile Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında ve kırsal mahallerde halkın altyapı ihtiyacını belirlediklerini söyledi.

Bu ihtiyaç doğrultusunda 400 milyon liralık yatırım hamlesi başlattıklarını dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Öz kaynağımız ile gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse diğer bakanlıkların kaynaklarıyla Diyarbakır halkının uzun yıllardır beklediği hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bu program yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım bütçesidir. Bu program, yıllar önce yapılan birinci içme suyu isale hattının ikincisinin yapılmasını, mevcut pompa istasyonunun yenilenmesini, ikinci bir içme suyu arıtma tesisinin kente kazandırılmasını ve büyük su depolarının yapılmasını kapsıyor."

"İlçelerde yatırımlara ağırlık vereceğiz"

Karadağ, DİSKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına giren ilçelerdeki altyapı yatırımlarının yenilenmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Çınar, Çermik, Çüngüş ve Ergani'de önemli yatırımlar gerçekleştireceklerine işaret eden Karadağ, "Hani, Kulp, Lice, Silvan, Kocaköy, Bismil ve Hazro'da vatandaşın ihtiyacı olan özellikle içme suyu yatırımlarına bu yıl ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelen yoğun talep doğrultusunda, abonelerin birikmiş su borçlarını ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla su borcuna 9 aya kadar taksitlendirme imkanı sunduklarını belirten Karadağ, taksitlendirmede faiz veya gecikme zammı uygulanmayacağını da sözlerine ekledi.

Etiketler: dışkı, İçişleri Bakanlığı, khk, Diyarbakır, diyarbakır yatırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER