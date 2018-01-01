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Buradasınız : » » Diyanet'ten Bitcoin açıklaması: Dijital kripto paraların kullanımı caiz değil

Diyanet'ten Bitcoin açıklaması: Dijital kripto paraların kullanımı caiz değil

Diyanet, son dönemlerde yaygınlaşan Bitcoin gibi sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını belirtti.

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Diyanetten Bitcoin açıklaması: Dijital kripto paraların kullanımı caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dünya genelinde yatırımcı sayısı hızla artan Bitcoin gibi dijital kripto paralarla ilgili açıklama yaptı.

Diyanet, sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kripto para, diyanet, bitcoin
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