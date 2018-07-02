Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, haziran ayına dair dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Verilere göre, ihracat Haziran’da geçen yılın aynı ayına yüzde 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar oldu.

2018 Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,3 artarak 82 milyar 280 milyon dolar oldu. Son 12 ayda ise ihracat, yüzde 9,2 oranında artarak 161 milyar 898 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

İthalat ise yüzde 3,62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2017'de yüzde 68,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

İthalatta ilk sıra mineral yakıtların

Söz konusu dönemde en çok, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ithal edildi.

Otomotivde ihracat rekoru

Buna göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 240 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 880 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 475 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 837 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından haziran ayında tahsil edilen vergiler 12 milyar 96 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Haziran itibarıyla aktif limited şirket sayısı 769 bin 795, ticari işletme sayısı 721 bin 46, şube sayısı 198 bin 452, anonim şirket sayısı 125 bin 295, kooperatif sayısı 35 bin 309, kolektif şirket sayısı 10 bin 861, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 862 bin 542, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: TRT Haber/AA