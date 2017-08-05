Devlet desteği genç çiftçilere "umut" oldu

Batman'ın Sason ilçesindeki genç çiftçiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sağlanan hibe destekle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında geçen yıl hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi", kırsalda yaşayan vatandaşlara umut oldu.

Projeye yoğun ilgi gösteren 18-40 yaş arası yüzlerce çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, arıcılık, kanatlı hayvan, ipek böceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda sağlanan hibe destekten faydalanarak işletmelerini kurup, üretime başladı.

Sason'da da hayallerini devlet desteğiyle gerçekleştiren, gelirleriyle ailelerinin geçimini sağlayan çiftçiler girişimcilikleriyle gençlere örnek oluyor.

"Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Üniversite mezunu Erol Baz, aldığı hibe destek ile tavuk çiftliği kurdu.

Baz, tavuk çiftliği kurma hayalini gerçekleştirmek için eşi ile başvuruda bulunduğunu belirterek, projelerinin onaylandığını söyledi.

Çiftlikte yumurta üretimi ile işe başladıklarını, ektikleri ot ve yoncayı biçerek tavukların yem ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Erol Baz, yumurtaları Sason'un yanı sıra Batman ve çevre illere pazarladıklarını belirtti.

"Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Öğretmen adayıyım ancak henüz atanamadım. Maddi imkansızlıktan dolayı kuramadığım tavuk çiftliğini, devlet desteğiyle açtım." diyen Baz, işini severek yaptığını aktardı.

Çiftliğinde 550'ye yakın tavuk bulunduğunu dile getiren Erol Baz, projenin emekçileri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Baz, gelir elde etmelerini sağlayan bu projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Güzel projeler genç çiftçilerin azmini artırıyor"

Aysel Şahin, okul öncesi öğretmenlik bölümünden mezun olduğunu belirterek, KOSGEB kapsamında düzenlenen girişimcilik kursunda eğitim aldığını söyledi.

Eğitimin ardından bir hedef belirlediğine işaret eden Şahin, bu hedefi gerçekleştirmek adına Genç Çiftçi Projesi'ne tavuk çiftliği kurma konusunda yaptığı başvurunun onaylandığını belirtti.

Aysel Şahin, Demetevler Mahallesi'nde çiftlik kurmaya başladığını anlatarak, ilk olarak yumurta, daha sonra şartlar elverdiği ölçüde et üretimine geçeceğini kaydetti.

Proje kapsamında 30 bin lira hibe ile bakım yeri ve 450 tavuğun tahsis edilmiş olacağına işaret eden Şahin, işini geliştirmeyi planladığını bildirdi.

"Bu projeler bölge halkı açısından çok verimli ve güzel projeler. Güzel projeler genç çiftçileri daha da kamçılayarak azmini artırıyor." ifadelerini kullanan Aysel Şahin, projelerin sürmesini beklediklerini, bu sayede yörenin potansiyelini ortaya koyacak çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

"Kendime olan güvenim arttı"

Hibe destek ile 6 büyükbaş hayvan alarak yetiştiriciliğe başladığına dikkati çeken Gülten Yıldız da hayvanların bakımında eşinin de kendisine destek olduğunu belirtti.

Yıldız, projenin kadınlar için önemini vurgulayarak, "Kendime olan güvenim arttı, özgüvenim geldi. Bu ve bunun gibi güzel projelerin yapılması bizi son derece mutlu ediyor. Eşime yardımcı olup yükünü hafifletmek benim için onur verici." diye konuştu.

"Amaç istihdam sağlansın, üretici memnun olsun"

Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Sami Gümüşten ise ilçede Bakanlık desteğiyle önemli projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Projeleri yürütürken kollektif ruhla çalıştıklarını ifade eden Gümüşten, bu kapsamda "Üretici Birliği" adı altında birlik kurduklarını, ilçeye önemli bir ihtiyaç olan soğuk hava deposu kazandırmak için de çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Geçen yıldan bu yana yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 36 çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği sağlandığını anlatan Mehmet Sami Gümüşten, bu yıl sunulan 34'ü kadınlara ait toplam 48 projenin onaylandığını aktardı.

"İlçemiz her yönden başarılı ve bunu ispatladı. Sason başarıdan nasibini aldı." diyen Gümüşten, şunları kaydetti:

"İlde 75, ilçede de 15 kadın, 'kadın girişimcileri' adı altında KOSGEB'de düzenlenen kursa katılarak eğitim aldı. KOSGEB girişimcilik kurslarını tamamlayan herkese Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe verildi. Sayısız proje Bakanlıkça çiftçilere sunuldu. Amaç istihdam sağlansın, üretici memnun olsun."

Mehmet Sami Gümüşten, Genç Çiftçi Projesi'ni yürüten başta Bakanlık olmak üzere GAP Bölge İdaresine ve Dicle Kalkınma Ajansı ile tüm çalışanlara teşekkür etti.