Dev kargo şirketleri İstanbul Yeni Havalimanı'nda yerini alacak

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin yer kiralamak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

"İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargoculuğun da merkezi olacak."

Bakan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılan çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü anlattı.

Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanının yüzde 90'ının tamamlandığını söyleyen Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, burasının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını açıkladı.

"İstanbul, kargoculuğun da merkezi olacak"

Ahmet Arslan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini söyledi. Ayrıca, havalimanlarında gerçekleştirilen hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyada önemli kargo merkezlerinden biri olma yönündeki potansiyel fırsatlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantı ve çalıştaylarlar gerçekleştiriliyor. Bunların sonucunda hazırlanacak olan yeni mevzuatla, kargo ve posta hizmetinin sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkanı getirilecek."

Söz konusu hizmeti yapmak isteyen kuruluşların şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartının aranmayacağından bahseden Arslan, "Bu değişiklikle özellikle dünya çapında hava kargo hizmetleri sunan büyük firmaların ülkemizde de faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanacak ve ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi haline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir" dedi.

Kaynak: AA