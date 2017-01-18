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Deutsche Bank, 2016'nın primlerini azaltacak

Deutsche Bank, 2016 yılındaki bonus ödemeleri konusunda önemli kısıtlamalara gidildiğini bildirdi.

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Deutsche Bank, 2016nın primlerini azaltacak

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, son birkaç aydır, eski konularda karar verme ve bankanın yeniden yapılandırma konularında önemli ilerleme gösterildiği belirtilerek, "Ancak yine de bankayı güçlendirmek ve tekrar daha karlı hale getirmek için gidilecek yol var. Bu nedenle, bazı zorlu kararlar almak zorundayız." denildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 2016 için yapılacak pirim ödemelerini önemli ölçüde sınırlamaya karar verdiği aktarılan açıklamada, somut olarak başkan yardımcılarının, yöneticilerin ve genel müdürlerin değişken ödenekler alacakları ancak kişisel prim ödenmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle 2016 için kendi bonuslarından feragat etmeye karar verdiği ve bankanın 2017 yılı için ise normal prim programına geri dönmeyi planladığı kaydedildi. AA

Etiketler: Deutsche Bank, Banka, prım
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