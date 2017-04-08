Deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 14 arttı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 31 Mart itibarıyla ihracat rakamlarının oldukça umut vaat edici bir görünümde olduğunu belirterek, "Deri ve deri mamulleri ihracatımızda yüzde 14 artış yaşanmış, sektörümüzün ihracatı 367 milyon dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

İDMİB'den yapılan açıklamaya göre Şenocak, Türkiye'nin dünyanın en büyük deri ihracatçılarından biri olabileceğini kaydetti.

"2017 yılının ilk çeyreğini bitirdiğimiz 31 Mart itibarıyla ihracat rakamlarımız oldukça umut vaat edici bir görünümde." diyen Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatında yüzde 14 artış yaşandığını, sektörün ihracatının 367 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Şenocak, çeşitlendirdikleri ihracat pazarlarında Türk dericisi olarak grafiklerinin hep yukarı yönde seyrettiğini bildirdi.

Yılın bu döneminde Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük ihracat pazarları olduğunu aktaran Şenocak, bu pazarda yüzde 12 artış kaydeden sektörün ihracatını 160 milyon dolara yükselttiği bilgisini verdi.

Şenocak, yılın ilk çeyreğinde hem değer, hem de miktar bazında artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dönemsel bazda baktığımızda, tüm alt ürün gruplarımızdan da ihracatımızda değer ve miktar bazında artış görülüyor. Özellikle ayakkabı ihracatı bu dönemde ön plana çıkan alt sektörümüz. Miktar bazında baktığımızda ise sektörümüz 39 bin ton ihracat gerçekleştirerek yüzde 20'lik bir artış yakaladı. Hükümetimizin ve Ekonomi Bakanlığımızın ihracatçıya verdiği teşvikler ve desteklerin artması, ihracat rakamlarımıza da yansıdı. İhracatçının birçok sorununa çözümler üretildi. Yeşil pasaport talebimiz olumlu şekilde sonuçlandı. Finansmana erişimi ve yurt dışı pazarlama konularında da taleplerimizi yerine getirdiler. Hükümetimize ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz."