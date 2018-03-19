Depolarda 350-400 bin ton patates alıcı bekliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, depoda alıcı bekleyen patates için büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Niğde ve Nevşehir’deki depolarda 350-400 bin ton patatesin alıcı beklediğini ifade eden Bayraktar, patatesin filizlenmeden, kilo ve kalite kaybı yaşanmadan pazarlanması gerektiğini belirtti.

"Patates tüketelim" çağrısı yapan Bayraktar, "Başta askeri birlikler, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, yatılı okul ve yurtlar, yemek firmaları gibi toplu tüketim yerlerinde alımlar yapılmalı, patateste iç tüketim hızlı bir şekilde artırılmalıdır. Depolardaki patates zamanında tüketilmezse üreticinin emeği zayi olacağı gibi çürüyen ürünün atılması da üreticilerimize ayrıca bir yük getirecektir" dedi.

"Fiyat istikrarsızlığı üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor"

Bayraktar, Türkiye'de bitkisel üretimde önemli bir yeri olan patateste yaşanan fiyat istikrarsızlıklarının üreticiyi de tüketiciyi de etkilediğine, patates fiyatlarının arttığı dönemde tüketicilerin, fiyatların düştüğü dönemde de üreticilerin mağdur olduğuna işaret etti.

Bayraktar, patateste yaşanan pazarlama sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi, üretim ve fiyatta istikrarın sağlanabilmesi için "üretim planlaması yapılması, ihracat desteğinin düzenli ve zamanında verilmesi, iç talebin artırılması, münavebe süresine titizlikle uyulması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve patatesin sanayiye entegrasyonunun, üretim ve işleme çeşitliliğinin sağlanması gerektiğini" söyledi.

Kaynak: AA