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Buradasınız : » » Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

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Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, hem balıkçıların hem de satıcı ve komisyoncuların para kazandıklarını ifade etti.

Balıkçıların her yıl av yasağı başlamadan önce, sürenin uzatılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurduklarını anlatan Özkaya, bu sezon böyle taleplerin söz konusu olmadığını, bunun da balıkçıların sezonu iyi geçirdiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu sezon çok fazla miktarda palamut yakalandığını, hamsinin ise önceki senelere kıyasla biraz daha az olduğunu dile getiren Özkaya, yasağın yarın başlamasıyla birlikte gırgır ve trol yöntemiyle avlanan balıkçıların hem dinleneceklerini hem de yeni sezona hazırlanacaklarını belirtti.

Etiketler: av yasağı, balıkçılık, su ürünleri
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