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DenizBank'ta isim ve yönetim değişmeyecek

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması alıcı tarafın bir talebiydi." dedi.

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DenizBankta isim ve yönetim değişmeyecek

Denizbank, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından satın alındı.

Satış bedeli, 3 milyar 200 milyon dolar olarak açıklandı. 

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şunları söyledi:

"Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı."

"DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadise"

Hakan Ateş, DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana 4 kez satıldığını anımsatarak, buna rağmen hem ismini hem de yönetimini korumayı başardığını söyledi.

"DenizBank bu ülkenin değeridir. Dolayısıyla satış işlemi bankacılık sektörü ve DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadisedir. Bundan bir önceki büyük banka satışına bakıldığında, o süreçte jeopolitik gelişmeler bu kadar hassas değilken, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşmemişken, Türkiye yatırım yapılabilir derecesini kaybetmemişken ve erken seçim de gündemde değilken çarpan 0.93 seviyesinde oluşmuştu. Dolayısıyla mevcut ortamda çarpanın 1,17 olması çok önemli. Bu nedenle de farklı bir başarı olarak değerlendirilmesi lazım."

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Hakan Ateş, emirates NBD, denizbank
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