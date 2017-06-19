"Demirci kirazı" üreticinin yüzünü güldürdü

Manisa'nın Demirci ilçesindeki kiraz üreticileri, hasadına başladıkları ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi pek çok ülke tarafından satın alınmasını sevinçle karşılıyor.

Yörede toplanan kirazlar, Demirci Ziraat Odasına ait yaş meyve alım merkezi ve Menderes Bulvarı üzerinde belediyenin gösterdiği alanlarda pazarlanıyor.

Demirci'de geçen yıl ihracatçı firmalar tarafından 6 liradan alınan kiraz, bu yıl firmalara 8 ile 10 lira arasında satılıyor.

İlçe merkezi yanı sıra Durhasan, Alaağaç, Minnetler, Mahmutlar, Kuzeyir ve Gürçeşme mahallelerinde üreticiler, kirazlarını ihracatçı firmalara satıyor.

Hasadı süren kiraza gelen ihracat talebi ise çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Rekoltesi üzdü, fiyatı sevindirdi

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçede tescilli "0900 Demirci Napolyonu" kirazı üretimi yapıldığını söyledi.

Demirci kirazının aroması ve ihracata dayanıklığı dolayısıyla yoğun talep gördüğünü ifade eden Karakaya, "Geçen yıl kiraz üretim rekoltemiz 20 bin ton civarındaydı. Bu yıl küresel bir verimsizlik Demirci kirazını da etkiledi ve rekoltemiz yarıya düştü. Üreticimiz kirazın fiyatından oldukça memnun. İhracat kirazı kilogram fiyatı 8 lira ile 10 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Karakaya, bu kirazın daha kaliteli olması için odalarının ziraat mühendislerinin sürekli sahada çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Demirci kirazı kuru tarımda, yani hava ve toprakta yetişmekte. Bu da kirazda sıklık ve kaliteyi getirmekte. Bizim kirazımız hem kaliteli, hem lezzetli, hem de lezzetli olur. 26 ile 30 kalibre arasında kirazlarımız yetişiyor, bunlar başta Almanya olmak üzere Rusya, İngiltere gibi ülkelere ihracat yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karakaya, hedeflerinin, üretim kapasitesini 50 bin tona çıkararak çiftçiye daha çok para kazanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

"Fiyatı iyi"

Demirci'de 10 yıldır kiraz üretimi yapan çiftçi Şerif Çelik de ürünlerinin yüksek ücretle alıcı bulmasına sevindiklerini söyledi.

Çelik, "Fiyatlar geçen yıla oranla güzel. Ürünümüzün değer görmesi bizi de mutlu ediyor fakat bu yıl nedense yağışlardan ve dolu hadiselerinden dolayı üretim de düşüş var." dedi.

Üretici Ziya Eren da rekoltenin düşüklüğüne dikkati çekerek, fiyatların memnun edici düzeyde olduğunu ifade etti.

Kalitesi yüksek kirazın 10 liraya kadar toptan satıldığını belirten Eren, "Bu yıl kiraz az fakat kalite oldukça yüksek. Kirazlar kalibre olarak bayağı bir irileşti. Kiraz'ın az olmasına sebep ise kışın yağmurların ardından havada sis ve bulutlanma meydana geldi. Bu da kirazın tam dölleme anında etkiledi. Kirazda dölleme fazla olmadığı için bu durumda verimi düşürdü. Gelecek yıl üretimde artış ve fiyatlarında bu düzeyde kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçede haziran ayı başı ile kiraz hasadına başlandığını ifade etti.

Türkiye'de en geç kiraz hasadı yapılan bölgelerden birinin Demirci olduğunu aktaran Selçuk, "Bu nedenle kirazımız hem kaliteli ve lezzeti yönüyle dış piyasadan yoğun talep görüyor. Bu yıl kirazdaki fiyatların geçen yıla oranla yüksek olması çiftçimizin yüzünü güldürdü. İlçemize yapımı sürdürülen sulama göletlerimizin tamamlanması ile 1-2 yıl içerisinde sulu tarıma geçecek. Bu noktada mahallelerimizde çiftçilerimiz sulu tarımla tanışarak, sulu tarımla kalkınan bir ilçe haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.