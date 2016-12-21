DEİK Türkiye ile Çin'in ticaret yol haritasını belirledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Asya Yüzyılında Ejder ve Hilal, Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi İçin Bir Yol Haritası" başlıklı raporun basın lansmanındaki konuşmasında, DEİK olarak iş adamlarının ufuklarını açacak, yönlendirecek ve gerekli politikaların oluşumuna katkı sağlayacak projelere imza attıklarını, iş dünyası ve karar alıcılar için bir yol haritası niteliğindeki raporu, DEİK Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim edeceklerini bildirdi.

Küresel ekonominin Asya'laşırken, Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olarak, atılımlarıyla küreselleşme sürecinin öncüsü haline geldiğini vurgulayan Vardan, Türkiye’nin ekonomik anlamda hedeflerine ulaşabilmesi için Asya’daki zenginleşmeden ticaret ve yatırım olarak pay alması ve bu bölgedeki varlığını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Sadece Çin’in değil, tüm Asya-Pasifik ülkelerinin Türkiye’nin dış ticareti için bir tercih olmaktan ziyade bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Vardan, Çin’le daha yüksek hacimli, kaliteli ve yüksek katma değerli ekonomik iş birliğini tesis edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin 2023 vizyonu ile Çin’in 2025 vizyonunun iki ülke arasında gerekli sinerjiyi ortaya çıkardığını ve son dönemlerde iki ülke arasında artan karşılıklı diyalog, istişare ve iletişimin, ekonomik iş birliğinin daha üst seviyelere taşınabilmesi için uygun ortamı sağladığını dile getirdi.

"Şanghay ve İstanbul yeni bir tarih yazabilir"

DEİK Başkanı Vardan, Türkiye ve Çin arasındaki tarihi ilişkilerin önemine dikkati çekerek, “Tarihi İpekyolu’nun iki yakasını bir araya getiren Şanghay ve İstanbul yeni bir tarih yazabilir. Bu kapsamda, 2017’de daha çok Çin ve Asya Pasifik konuşacağız gibi görünüyor.” ifadesini kullandı.

Milli para birimleriyle ticaretin sıkça konuşulmaya başlandığını bildiren Vardan, dünya konjonktüründeki gelişmeler nedeniyle, resmi para birimi dolar ya da avro olmayan büyük ticari ortaklarla milli para birimlerinin kullanılmasının daha ön plana çıktığını söyledi.

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’nın da katıldığı etkinlikte, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Uzmanı Dr. Altay Atlı, rapora ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. AA