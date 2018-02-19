DEİK Başkanı Nail Opak: Hükümet altın kuralı yazılı hale getirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Opak, TRT Haber'de ekrana gelen Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in sorularını cevapladı.

“Afrikalılar bizde farklılık görüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat - 2 Mart günleri arasında yapacağı Afrika ziyaretini değerlendiren Nail Opak, Türkiye'nin Afrika ile bağlantısında 2016’da düzenlenen zirve ile önemli mesafe alındı. Cumhurbaşkanın şimdiye kadar yaptığı ziyaretler ve 26 Şubat’taki Afrika turu bunun devamı şeklinde. 4 ülkede (Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali) temaslarda bulunulacak. İlk resmi duyuruyu bu programda yapmış olduk. İş insanlarıyla önemli ilişkiler kurulacaktır. Afrika ülkelerine gittiğimizde olumlu karşılanıyoruz, bizde farklılık görüyorlar. Afrikalılar ‘bizim de kazanmamız için geliyorsunuz’ diyorlar. Afrika’nın sömürge dönemine baktığımızda acı hikâyeleri var. Belli ülkeler yaptığı yatırımlara karşılık Afrika'nın tüm zenginliklerini ipotek altına alıyor. Bize yaklaşımları ise pozitif.”

“Yeni Anlaşmalar Önümüz Açacak”

22-23 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler ile Türkiye arasında yapılacak iş konseyi ile ilgili detayları paylaşan Nail Opak, şunları söyledi:

" İş forumuna, Ekonomi Bakanı sayın Nihat Zeybekci ve ECOWAS üyesi 15 ülkenin bakanlarının yanı sıra 800 civarında Türk ve Afrikalı iş insanının katılması bekleniyor. DEİK olarak ECOWAS ile anlaşma imzaladık. Forumda da İş dünyası açsısından önümüz açacak anlaşmalar yapılacak bu çok önemli.”

“Gerginlik ticari ilişkilere yansımadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesini değerlendiren Opak, “Trump göreve geldiğinden bu yana ticari ilişkilerde %30 artış var. Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin ticari ilişkilere yansımadığını görüyoruz. Görüşmenin süresine baktığımızda masaya yatırılan hiçbir şey kalmamıştır diye düşüyorum, derinlemesine bir görüşme olduğu ortada. İkili mekanizma kurulması bakımından Mart tarihinin verilmesi iş dünyasının önünü görebilmesi açısından olumlu gelişme.” dedi.

“Mart ve Nisan'da iyiye giden bir tablo göreceğiz”

Avrupa ile ilişkilerde gelinen noktaya değinen Opak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyareti iş dünyası bakımından pozitif sonuçlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti olumlu geçti. Tüm gelişmelere baktığımızda Mart ayını iyi sinyallerin verildiği bir dönem olarak görüyoruz. İş dünyasının bakış açısı bu. Mart ve Nisan'da iyiye giden bir tablo göreceğiz.”

“Hükümet altın kuralı yazılı hale getirdi”

Şirketlerin dövizle borçlanmasına getirilen sınırlamanın etkilerini değerlendiren DEİK Başkanı Nail Opak, “Uzun vadede bir sorun olmaz, hangi para biriminden gelirin varsa o para biriminden borçlanırsan riski sıfırlarsın. Bu altın kuralı hükümet yazılı hale getirdi. Piyasanın düzenlenmesi açısından olumlu bir karar.” dedi.

“Borçlanma makası geniş”

Faiz oranlarını değerlendiren Opak, “Asıl sorun faiz oranlarının enflasyon oranlarının çok üzerinde olmasından kaynaklanıyor. Borçlanma makası geniş, faizde yapılacak düzeltme iş dünyasını rahatlatacak, ekonomiyi canlandıracaktır.” şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber