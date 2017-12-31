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Buradasınız : » » Değerli kağıtların yeni yılda uygulanacak fiyatları açıklandı

Değerli kağıtların yeni yılda uygulanacak fiyatları açıklandı

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

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Değerli kağıtların yeni yılda uygulanacak fiyatları açıklandı

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi  2018 (TL)
Noter kağıtları:  
Noter kağıdı 11
Beyanname 11
Protesto, vekaletname, re’sen senet 22
Pasaportlar 108
İkamet izni  72
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,5
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  37
Aile cüzdanları 98,5
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  134
Motorlu araç tescil belgesi 120
İş makinesi tescil belgesi 100
Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 6,5
Mavi Kart  10
Yabancı çalışma izni belgesi  72
Çalışma izni muafiyeti belgesi  72
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