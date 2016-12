Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 9,30 lira ile 19 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 94 lira olacak.

Nüfus cüzdanları 16 lira, aile cüzdanları 86 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 117 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira, iş makinesi tescil belgesi 85 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,60 lira, Mavi Kart ise 8,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2017 (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 9,50

b) Beyanname 9,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 94

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 -(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a ve b) Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanları 16

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanı 32

7 - Aile cüzdanları 86

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 117

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117

11 - Motorlu araç trafik belgesi 117

12 - Motorlu araç tescil belgesi 88

13 - İş makinesi tescil belgesi 85

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63