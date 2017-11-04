'Darbe girişimine rağmen Türkiye'ye yatırım arttı'

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun en kısa sürede çözülmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyileşmesi için önemli bir adım olacağını söyledi.

Ermut, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin Chicago kentinde soruları yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve güvenlik ortaklığıyla ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarına işaret eden Ermut, iki ülke arasındaki vize sıkıntısının geçici olmasının ümit edildiğini belirtti.

Ermut, vize sıkıntısı nedeniyle hem yatırımcıların, hem de turistlerin karşılıklı olarak sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, Türkiye'ye yatırımlarını artırmak isteyen ve TYDTA'nın temaslarda bulunduğu ABD'li firmaların önemli bir kısmının başkent Washington D.C'de seslerini üst düzey duyurabilecek ve Amerikan yönetimini de etkileyebilecek konumda olan çok uluslu büyük şirketler olduğunu vurguladı.

(Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut.)

Söz konusu firmaların Türkiye'deki yatırımları göz önüne alındığında, bu şirketler için Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ilişkilerinin ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Ermut, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun ortasında çok stratejik bir öneme sahip olan Türkiye'nin bulunduğu konumun iyi anlaşılması gerektiğinin ve bu bölgedeki politikalar adına Türkiye'ye daha çok güven duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Ermut, Türkiye ile ABD arasındaki vize sıkıntısının çözülmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyileşmesi anlamında önemli bir adım olacağını belirterek, bu konuda görüştükleri ABD'li firmalardan da olumlu görüşler aldıklarını kaydetti ve "İki tarafta da çözüm konusunda gayretlerin nasıl üst seviyede olduğunu biliyoruz. Burada özellikle adım atması gereken tarafın kim olduğu belli. İnşallah bu adımlar gelir, biz de ülkemiz adına üzerimize düşeni yaparız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım yatırımcılarla bir araya gelecek

Ermut, Başbakan Binali Yıldırım'ın gelecek haftaki ABD ziyareti ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın ABD ziyareti kapsamında yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceği bilgisini paylaşan Ermut, bunun için de ön hazırlıkların ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Darbe girişiminden sonra Türkiye'ye yatırım yüzde 57 arttı

Ermut, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da açıklamalarda bulunarak, darbe girişiminden sonra Türkiye'nin algısının doğru oluşturulması ve Türkiye'deki gerçekliğin doğru yansıtılması adına TYDTA'nın çalışmalarını genişlettiğini vurguladı.

15 Temmuz'un hemen sonrasında Türkiye'de yatırımı bulunan Amerikalı şirketlerin genel müdürleri ve üst yöneticileriyle (CEO) ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirildiği bilgisini aktaran Ermut, Türkiye'deki Amerikalı firmaların yöneticilerinin ABD'deki kamuoyuna, kredi derecelendirme kuruluşlarına, danışmanlık şirketlerine, medyaya ve diğer potansiyel yatırımcılara Türkiye'deki gerçek durumu anlattıklarını belirtti.

Ermut, söz konusu CEO'ların Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini ve Türkiye'nin yatırım olarak cazibesini hala koruduğunu söylediklerini ifade etti.

Türkiye için 2016 yılının ilk yarısının zor geçtiğini hatırlatan, ancak 15 Temmuz sonrasına bakıldığında geçen seneki toplam yatırımların yüzde 57'sinin temmuz ayından sonra yapıldığını aktaran Ermut, "Yatırımlar azalmak yerine temmuz sonrası arttı. Bu, Türk halkının hain darbe girişimine karşı verdiği net cevabın, seçilmiş liderine ve meşru sistemine nasıl sahip çıktığının göstergesi oldu. Bu da Türkiye'ye uzun dönemde duyulan güvenin artması noktasında etkili oldu." dedi.