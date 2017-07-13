15 Temmuz 2016 Türkiye tarihi ve ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip. Hain darbe girişiminin ardından Türkiye’nin ekonomi politikaları ne yönde oldu?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye ekonomisini TRT Haber'de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24 programında yayınlanan özel röportajda değerlendirdi. TRT Haber muhabiri Abdülvahap Kartal'a konuşan Cemil Ertem, hızla toparlanan Türk ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.





Darbe girişiminde şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Cemil Ertem, darbe girişiminden hemen sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının art arda Türkiye'nin notunu düşürdüğünü hatırlatarak, "Darbe girişimi uluslararası bir plandı. Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel düzlemde gelişmesine kalkınmasına karşı düzenlenen bir komploydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milleti bunu boşa çıkardı" dedi.

Hain darbe girişiminin ilk haftasında bütün sermaye piyasalarının aksaklık göstermeden çalıştığını anlatan Ertem "Darbe girişimi sonrasında Türk halkı TL'ye olan güvenini gösterdi. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydı" şeklinde değerlendirdi.

Varlık Fonu ve Kredi Garanti Fonu gibi çalışmaların önemli hamleler olduğunu belirten Cemil Ertem, “KGF ile 200 Milyar TL'lik bir kaynak ekonomiye aktarıldı. Siyasi iktidarın bu adımları reel sektöre can suyu oldu” dedi.

Türkiye'nin 2017'de 6-7'lik düzeyinde bir büyüme ortalaması yakalayacağını belirten Ertem 2018 yılından beklentisini ise çift haneli rakamlara ulaşan bir büyüme olacağını ifade etti. Ertem, bu büyümenin işsizliği azaltacak ve refahı topluma yayacak bir ekonomik büyüme olacağını vurguladı.

Yaşanacak iktisadi büyümenin 2019 yılında yeni bir siyasal sistem ile taçlandırılacağını belirten Ertem, “Türkiye her alanda istikrarlı yatırım yapılabilir bir ülkedir” şeklinde değerlendirmesini tamamladı.

