Dar gelirlilere sekiz yılda 31 bin "sosyal konut"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için 8 yılda 31 bin 277 "sosyal konut" yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokolle 2009'da başlatılan "Sosyal Konut Projesi" ile maddi durumu yetersiz binlerce vatandaş ev sahibi oldu.

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı günden bu yana Türkiye genelinde toplam 33 bin 337 konutun planlaması yapılırken, bu konutların 31 bin 277'si yoksul durumdaki vatandaşlara teslim edildi.

Sosyal Konut Projesi kapsamında Bakanlıkça aktarılan kaynak ise 1 milyar 600 milyon liraya ulaştı.

Peşinat ödeme, kefil zorunluluğu yok

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesini amaçlayan "sosyal konut" desteğinde vatandaşlara, 270 ayda borçlarını geri ödeme imkanı tanınıyor.

Kefil ya da proje başlangıcında "peşinat" veya herhangi bir ödeme de talep edilmiyor.

Konut desteği kapsamında yüzde 50 oranında engeli olan vatandaşlar için yüzde 10'luk kontenjan ayrılıyor.