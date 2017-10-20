D-8 Zirvesi'nde mutabakat muhtırası imzalandı

Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde imza töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza'nın huzurunda gerçekleştirilen törende, mutabakat muhtırasına D-8 Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi ile İslam Kalkınma Bankası Sektör Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mansur Muhtar imza koydu.
Muhtıra ile D-8 ve İslam Kalkınma Bankası arasında ortaklığın geliştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA