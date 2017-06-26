Cumhuriyet banknotları servet değerinde

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde enflasyona yenik düşerek tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 93 yılda 9 emisyon grubunda 135 tertip çeşit banknot (kağıt para) dolaşıma çıkarıldı.

İlk 6 emisyon grubundaki banknotların tamamı ile 7'nci emisyon grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan kaldırıldı ve 10 yıllık zaman aşımı sürelerinin sonunda değerini yitirdi. Tedavülde olmayan banknotların bazıları şu anda koleksiyoncular için hazine değerinde.

Belirlemelere göre, koleksiyoncuların en yüksek fiyatı biçtiği paralardan biri, birinci emisyon birinci tertip bin lira... Merkez Bankasına geri dönmemiş sadece 23 adet birinci emisyon birinci tertip bin lira bulunurken, söz konusu banknotlar 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında alıcı buluyor.

Birinci emisyon birinci tertip 100 lira, 40 bin lira ile 70 bin lira arasında alıcı bulurken, birinci emisyon birinci tertip 500 lira 130 bin liradan başlıyor.

Atatürk ve İnönü resimleriyle çıkan ikinci emisyon birinci tertip 100 lira 7 bin 500 lira ile 20 bin lira arasında; 500 lira 10 bin lira ile 26 bin lira arasında, bin liralık banknotlar da 54 bin lira ile 98 bin lira arasında değerlerle eski para meraklılarına sunuluyor.

Batan geminin 50 lirası servet değerinde

Antalya'da "Antika" isimli para, pul, obje ve sanat galerisi sahibi ve koleksiyoncu Hasan Mavi, İkinci Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü döneminde İngiltere'de bastırılan paraları taşıyan ve Nisan 1941'de Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Alman savaş uçaklarının saldırısı sonucu batan gemiden çıkarılan paraların da çok kıymetli olduğunu belirterek, "Özellikle batan gemiden çıkarılan 50 liralar birinci emisyon bin lirası kadar kıymetlidir. Zaten bu batan gemideki 50 liraları gören çok az sayıda kişi vardır. Birçok kişi birinci emisyon bin liralardan bile kıymetli olduğunu söyler. Batan geminin 100 lirası da vardır ama 50 lirası çok daha kıymetli parçalardır. Bugüne kadar alınıp satılmadığı için henüz değer biçilemedi."