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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti turizmi canlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve Hint düğünlerine yönelik açıklamaları, Hint düğünü organizasyonu yapan şirketler ve Antalyalı turizmcileri umutlandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Hindistan ziyareti turizmi canlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve Hint düğünlerine yönelik açıklamaları, Hint düğünü organizasyonu yapan şirketler ve Antalyalı turizmcileri umutlandırdı.

Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında "düğün turizmi"ne ilişkin yaptığı açıklamaların sektörü mutlu ettiğini söyledi.

Hint düğünlerinin cazibesinin çok yüksek harcamalar yapılmasından kaynaklandığına işaret eden Özpak, bir Hintli için doğumu ile ölümü arasındaki en önemli olayın düğün olduğunu ve bu nedenle bütün Hintlilerin çocuklarının doğumundan itibaren birikim yaptığını ve bu birikimi düğünde harcadıklarını anlattı.

Hintlilerin birçoğunun düğününü yurt dışında gerçekleştirdiğinin altını çizen Özpak, şöyle konuştu:

"Turizm yapma kabiliyeti olan birçok ülke bu düğünlerin peşinden koşuyor. Tanıtım eksikliği sebebiyle biz pastadan pay alamıyoruz. Tayland, Endonezya gibi ülkeler pastadan daha çok pay alıyorlar. İyi bir tanıtımla birçok düğün yapabiliriz. Turizm altyapımız Hintlilerin tercih ettiği ülkelerden çok daha iyi. Tanıtım açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve düğün turizmini gündeme getirmesi çok önemli. Türkiye'deki turizm profesyonellerinin gözünün oraya çevrilmesini ve oradakilerin de dikkatini Türkiye'ye, Antalya'ya çekmesini sağladı."

130 Hintli düğün şirketi Antalya'ya gelecek

Dünyada hizmet anlamında Antalya gibi bir kent bulunmadığını dile getiren Özpak, "28 Mayıs ile 1 Haziran tarihlerinde Hindistan'dan 130 üst düzey Hint düğün şirketini ağırlıyoruz. Bu organizasyon iki ülke arasında düğün turizmine yönelik yapılmış en büyük tanıtım faaliyeti anlamını da taşıyor." dedi.

Bir düğünde 75 milyon dolar harcayan Hintli aileler olduğunu aktaran Özpak, yurt dışında yapılan Hint düğünlerinin yıllık cirosunun 8-10 milyar dolar arasında olduğunu ve iyi bir tanıtım ile bu pastadan aldıkları payı artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Otelin renovasyonunda Hint düğünleri için elverişli mekanlar yapılıyor"

Özgür Çinkılıç da Hint düğünlerinin Türk turizmciler için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi. Hindistan'da insanların düğünleri hayatı boyunca yaptığı en önemli aktivite olarak gördüğüne dikkati çeken Çinkılıç, şöyle konuştu:

"Birçok ülke, destinasyon Hint pazarından maksimum oranda pay almaya çalışıyor. Biz otelciler de özel hazırlıklar yapıyoruz. Kış döneminde otelin renovasyonunda Hint düğünleri için elverişli mekanlar oluşturmaya dikkat ettik. İşin uzmanları tarafından yapılan yönlendirmelerle 3 mekan oluşturduk. İki haftada bir görüşme yapıyoruz. 2016 sektör açısından kötü bir yıldı ama 2017'de ciddi bir toparlanma olacağını düşünüyorum. 2018 yılında ise Hint düğün pazarında Türkiye'nin söz sahibi bir ülke konumuna geleceğini düşünüyorum."  AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hindistan, Hint düğünleri, düğün turizmi
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