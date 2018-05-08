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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO’sunu açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili detayları cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEOsunu açıklayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Bilkent Otel'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"nin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şirketin üst yöneticisi duyurulacak

Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi.

Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

Kaynak: AA

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