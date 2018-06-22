Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye'nin Yol Haritası Hazır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, TRT Haber Ekonomi 7/24 programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Necmettin Batırel’in sorularını cevaplayan Ertem, “Yeni dönemde bürokrasi azalacak” dedi. Çözüm üreten devlet anlayışıyla hazırlanan 5 yıllık yol haritasının bütün ayrıntılarıyla belirlendiğini söyleyen Ertem, ekonominin üretim, finans ve ticaret olarak 3 ana kolda toplandığını ifade etti.

Bürokratik vesayet Türkiye’deki yatırımları frenlediğinin altını çizen Ertem, “Yeni hükumet sistemi ekonomi yönetiminde daha hızlı kararlar alınmasını sağlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir televizyon kanalında açıkladığı yeni hükumet sistemine de değinen Ertem şunları söyledi: “Yeni dönemde Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tek bir bakanlık altında toplanarak koordinasyon çalışmaları sağlanacak. Kalkınma Bakanlığının birikimi Sanayi Bakanlığına taşınacak.”

Türkiye’nin kamu borcu dünya ortalamasının çok altında olduğunu hatırlatan Ertem, Türkiye’de iyi yönetilen şirketler kur riski yaşamadığını belirtti.

Yeni dönemde denetleyici ve düzenleyici kuruluşların etkinlikleri arttırılarak işlevlerine devam edeceğini ifade eden Ertem, “Yeni dönemde mikro ekonomik bir bakışla Ekonomi Politikası Kurulu ile şirketlerle tek tek ilgilenecek. Faktoring sisteminde de yenilik yapıyoruz. Sektöre AB standartlarını getiriyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim vaatlerini değerlendiren Ertem, “Muhalefet partilerinde tam bir lümpenizm var, vaatler gerçekçi değil, gerçekçi olmayan vaatlerle seçimi kazanmayı istiyorlar. Yabancı yatırımcıların raporlarına baktığınız zaman muhalefet liderlerinin ciddiye alınmadığını da görüyorsunuz. Muhalefet liderlerinin seçimi kazandığı senaryosu gündeme getirilmiyor. Yabancı yatırımcı da muhalefeti ciddiye almıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA