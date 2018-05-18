Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: KGF enflasyona düşürücü etki yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu. Ertem, Akaryakıt fiyatlarındaki artış oranında yapılacak ÖTV’de indirimi, Kredi Garanti Fonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti ile ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

“İngiltere ziyareti verimli geçti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ziyaretini değerlendiren Ertem, “Seçim atmosferinde bu ziyaretin tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanı İngiltere’ye gidip yeni dönemdeki Türkiye’yi anlattı. İngiltere fon büyüklüğü olarak dünya piyasalarında önde geliyor. İngiltere merkezli firmalarla Cumhurbaşkanımızın toplantısı oldu. Seçim sonrası nasıl bir Türkiye olacak o anlatıldı. Oradaki iş adamlarının Cumhurbaşkanımıza soruları oldu, onlar cevaplandırıldı. Ziyaret ekonomi ve siyasi tarafıyla önemli geçti. Brexit süreci ile ilişkiler yeni boyuta girdi. Ticaret hacminin artırılması ve savunma anlaşmaları konuşuldu. Brexit süreci yeni fırsatlar doğuruyor. Teknolojide ve savunma sanayinde işbirlikleri giderek artıyor.” dedi.

“Dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız”

Türkiye’nin yeni dönemde ekonomideki temel politikalarında değişiklik olmayacağı vurgulayan Ertem, “Ak Parti dönemlerinde bir çok kazanım oldu. Dışa tam açık bir ekonomi ve büyümenin ihracatla olduğu dönemi yaşıyoruz. Ciddi alt yapı yatırımları yapıldı. Bunlar Türkiye’nin çok önemli kazanımları. Maliye politikaları bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. 2001 krizinde yarı sabit kur politikası uygulanıyordu. Bu çok yanlıştı. 2002’den itibaren bundan vazgeçildi. Dalgalı kur politikasına geçildi.” ifadelerini kullandı.

“TCMB araç bağımsızlığı konusunda dünyada önde geliyor”

Merkez bankalarının bağımsızlığının araç ve amaç olarak ele alındığını söyleyen Ertem, “Bütün dünyadaki merkez bankaları amaç olarak hükümetlerin politikalarına bağlıdır. ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde de bu böyledir. Merkez bankaları araç konusunda bağımsızdır. TCMB’nin araç bağımsızlığı sonsuz, elindeki tüm araçları kullanma hakkına sahip. Cumhurbaşkanının veya hükümetin TCMB’nin araç bağımsızlığı üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur. TCMB araç bağımsızlığı konusunda dünyada sayılı merkez bankaları arasındadır.” dedi.

“KGF enflasyona düşürücü etki yaptı”

KGF’de yeni bir faz uygulamasına geçildiğini söyleyen Ertem, “Banka sistemimiz dünyanın en sağlamlarından birisi. KGF uygulamasından sonra banka sisteminde kredi geri dönüşleri ciddi miktarda arttı. KGF geri dönüşleri sağlıklı bir şekilde gidiyor. Kredileri kullanan şirketlerin sağlıklı bir yapıda olduğunu görüyoruz. 2017 geri dönüşlerinden 35 milyar dolar kredi kullandırılacak. KGF’nin enflasyonu düşürücü etki yaptığını, kısa sürede üretim maliyetlerini aşağı getirdiğini görüyoruz. Yeni KGF açılımının enflasyonun temel sorunları itibariyle düzeltici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Kur çok fazla konuşuluyor. Nakit sıkışıklığını konuşmamız gerekiyor. Para basarak nakit sıkıntısını gidermek çok yanlış, bunu yapmak yerine banka sistemiyle piyasalardaki nakit sıkışıklığını gidermek gerekiyor. KFG’nin bu noktada çok büyük etkisi var.” ifadelerini kullandı.

“Artışlar vatandaşa yansımayacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış oranında ÖTV’de indirim yapılacak. Artışlar vatandaşa yansımayacak. Düzenleme enflasyon beklentilerini aşağıya çekerek, para politikası hedefleri için çok önemli bir destek olacaktır. Uygulama endişeleri ortadan kaldırdı. Kur ne kadar yukarı giderse gitsin fiyatlar sabit kalacak. Petrol fiyatlarında düşüş olduğunda ÖTV geri gelecektir. Bütçeyi orta ve uzun vadede etkilemeyecek bir uygulama.” dedi.

Kaynak: TRT Haber