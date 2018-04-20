Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Ekonomik baskı ortadan kalktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu.

Erken seçim kararını değerlendiren Ertem, “Seçim kararı alınınca piyasaların tepkisi olumlu oldu. Her seçim süreci genel olarak ekonomiyi etkiler. Gerekir ya da gerekmez hane halkları ve ekonomi oyuncuları tedbir alır. Erken seçim kararı ile ekonomide gerilim yaratan baskı ortadan kalktı. Bu açıdan isabetli karar oldu. AK Parti iktidarları seçim döneminde popülist politika uygulamamıştır, şimdi de uygulamayacaktır. Zaten şu an öyle bir politika için zaman yok. ‘Ekonomi kötü gittiği için seçim kararı alındı’ yönündeki söylemler tamamen yanlış. Tam aksine 2017’ye göre daha iyi durumdayız” dedi.

Başkanlık sistemiyle ekonomide olumlu gelişmeler olacağını söyleyen Cemil Ertem, “2017’de yüksek büyüme oldu. 2018 ve 2019’da ekonomin temel değişkenlerinde ciddi iyileşmeler olacaktır. 2017 itibarı ile başlatılan reformlar seçimden sonra da kesintisiz devam edecek. Türkiye zaman kaybetmemiş olacak. Büyüme temposunda hiçbir değişiklik olmayacak. Başkanlık sisteminde bürokrasi azalacak ve yatırım ortamı iyileşecek. Bu çerçevede reformlar daha rahat yapılacak” diye konuştu.

"KGF banka sistemini bütünüyle revize etti"

Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiye getirdiği canlılığı anlatan Cemil Ertem, “KFG banka sistemini bütünüyle revize etti. Çağdışı ipotek anlayışı ve yanlış uygulamalar ortadan kalktı. Üreticinin finansmana ulaşması kolaylaştırıldı. KGF’de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL’ye yakın kredi kullandırıldı, bu 2018’de ihracatın tempolu bir şekilde artacağını gösteriyor. KGF, üretim tarafındaki enflasyon baskısını aşağı indirecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dış dinamiklerden kaynaklı petrol ve kur atakları enflasyon beklentilerinde bozulmaya sebep oldu. Enflasyon beklentilerini tek haneye indirecek güçlü araçlar var. Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor. Petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir. Petrol fiyatları böyle devam etmeyecektir, önümüzdeki ayalarda gevşeme olacaktır.

Enflasyon ve cari açık yaratmayacak kredi genişlemesinin mümkün olduğunu görüyorum. Banka sistemindeki kredi genişlemesi eskiden olduğu gibi enflasyon ve cari açık tarafında bizi yormuyor. Tam aksine üretim ve ihracatı artırdığı için cari açığı azaltmaya katkısı olacaktır.

"TANAP'ın startını veriyoruz"

Maliye ve bütçe tarafında olumlu gelişmeler var. Türkiye küresel alanda çok iyi bir durumda. 30 Haziran’da TANAP’ın startını veriyoruz, bu çok önemli. Enerji maliyetlerini zamanla düşürecek cari açıktaki enerji sorununu azaltacaktır. Ara malı ithalatını azaltacak, başta otomotiv olmak üzere tüm sektörler için ciddi adımlar atılacak.

"İran doları sabitleyerek yanlış bir karar aldı"

Rusya, İran ve Türkiye piyasalarında kur tarafında ataklar oldu. İran ve Rus parası liradan çok daha sert bir şekilde düştü. ABD’nin yaptırım işareti Rusya ve İran tarafında piyasaları olumsuz etkiledi. İran doları sabitleyerek çok yanlış bir karar aldı. Bunun önümüzdeki günlerde sancısını çekecektir. Türkiye, ekonomisiyle ve stratejik konumuyla bölgedeki en rahat ülke, Rusya ve İran ile kıyaslanamaz.

Avrupa ülkeleri bir krize doğru gidiyor. Türkiye bu noktada avantajlı, AB’nin ihracatçısı konumunda. AB’ye giden gaz koridoru Türkiye’den geçiyor. ABD’nin de büyük açmaz içerisinde olduğunu görüyoruz. ABD, bu çerçevede çok tehlikeli adımlar atıyor. Çin ile ABD arasındaki denge bozulduğunda nasıl tablo ortaya çıkar bilmiyoruz. Küresel bir krize doğru gidiyoruz. Türkiye, küresel kargaşadan hızla kendini yukarı atan ve en kazançlı çıkan ülkelerden bir tanesi olacak.

Kaynak: TRT Haber