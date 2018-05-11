Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Büyüme, cari açık ve enflasyonu bozmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu.

“Kararlılık vurgusu yapıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem, “Toplantıdan sonra ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Konuşulan her şey açıklama yazısında yer alıyor. Hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı üzerinde duruldu. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.” dedi.

“TCMB adımlarını kura göre belirlemez”

Cemil Ertem, “Para politikası konusunda Merkez Bankası yalnız kalmaması gerekiyor. Maliye tarafından da gerekli adımlar atılacaktır. Bu dönemlerde merkez bankalarının elindeki araçlar yetersiz olabiliyor. Bu açıdan maliye politikası çok önemlidir. Merkez Bankası para politikasında gerekeni yapacak, maliye politikası da destekleyecek. TCMB, 2002’den beri dalgalı kur rejimi uyguluyor ve enflasyon hedeflemesi yapılıyor. Dalgalı rejime rağmen Türkiye kuru çok fazla dikkate aldı. Kur para politikasının kendisi değil sadece bir parçası olabilir. TCMB adımlarını kura göre belirlemez. Merkez Bankasının atacağı adımlar konusunda kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

“Büyürken enflasyon ve cari açık oluşturuyoruz yaklaşımı yanlış”

Türkiye’nin büyümeye ağırlık verdiği enflasyon ve cari açık tarafının ihmal edildiği yönündeki iddiaların yanlış olduğunu belirten Ertem, “Bu bizim temel yaklaşımımıza aykırı, bunu kimsenin telaffuz etmemesi lazım, bu akıl dışı bir şey olur. Türkiye tasarruflarını artırır ve yatırama çevirirse, yabancı yatırımcı çekerse büyür. Üretim imkanları ne kadar şişkin olursa büyüme o kadar sağlıklı olur. Türkiye gibi rekabetçi ekonominin kamu imkanlarıyla büyüdüğünü söylemek son derece akıl dışıdır. Üretimi artırmak için devlet teşvik verebilir. Enflasyonu ve cari açığı düşüren bir büyüme süreci yaşıyoruz. Enflasyonun en önemli sebeplerinden biri ara malı ithalatı, bu azaldıkça cari açık kapanacaktır. Biz para basarak büyümüyoruz. Büyürken enflasyon ve cari açık oluşturuyoruz yaklaşımı yanlış. Türkiye’nin bütçe performansına baktığımızda dünyanın en iyi ülkelerinden birisi. 2017’de KFG gibi uygulamalarla büyümeyi yukarı çektik. Büyüme bütçe dengelerini bozmadan yapıldı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Enflasyondaki ve cari açıktaki artış küresel sebeplerden kaynaklı, büyüme süreciyle ilgisi yok. Türkiye hain darbe girişiminden bu yana hareketli dönemler yaşadı.

-Konut kredi faizlerindeki indirim bankaların kendi inisiyatifleri, bu bir hükümet kararı değil. Bankaların faizleri indirip artırması hükümetten bağımsız verilen kendi kararları.

-Banka sisteminin aktif yapısı güçlendi. Mevduat artışları bu çerçevede öne çıktı. Kur baskısı bütün gelişmekte olan ülkelerde olan bir durum. Arjantin IMF ile anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Türkiye böyle bir şeye çok uzak. IMF defterini kapattık. ABD tarafından oluşturulacak kaosta Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi. Seçimlerden sonra kurda normalleşme göreceğiz.

-Güney Avrupa, Almanya’nın tavrı yüzünden batıyor. Almanya, Avrupa Merkez Bankasını hareket edemez hale getirdi.

-TCMB dünyadaki en bağımsız merkez bankaları arasında yer alıyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretinin olumlu geçeceğini düşünüyorum. Yatırımcılarla da görüşmeler olacak. Cumhurbaşkanımızın Londra’da yapacağı temaslar çok önemli.

Kaynak: TRT Haber