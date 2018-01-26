Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: Dolar, en güvenilmez para birimi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu. Ertem, Davos'taki zirve, 2018'de yapılacak yapısal reformlar, ABD ekonomisinin geldiği nokta ve Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı' konularında Elif Saygılıer'in sorularını cevapladı.



"2018'de Enflasyonu Oluşturan Temel Sorunlar Çözülecek"



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Davos'ta yaptığı konuşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Davos'ta önemli mesajlar veren Murat Çetinkaya bütüncül politikalardan bahsetti. Para politikalarını ne kadar sıkılaştırırsanız sıkılaştırın ana nedenlere inmedikçe etkisizleşeceğini, çözüme yönelik adımların zor olacağını belirtti ve Merkez Bankasının daha köklü çözümlere odaklanacağının vurgusunu yaptı. Bu yerinde bir çıkıştır, Merkez Bankası'nın bu bakışını desteliyoruz. Enflasyonu yapısal olarak ele almamız gerekiyor. İşletmelerin finansmana ulaşımı, gereksiz ara malı ithalatı, kur baskısı, gıdalardaki üreticiden satıcıya ulaşıncaya kadarki süreçte fiyatların şişmesi, yüksek faizler, yüksek finansman, tekelci fiyatlama ve rekabet eksikliği tüm bunlar enflasyonun yapısal sorunları arasında yer alıyor. Merkez Bankası ne kadar sıkı para politikası uygularsa uygulansın gıdadaki beklenmeyen fiyatlar ortaya çıkabiliyor. 2018'de reformlarla enflasyonu oluşturan temel sorunlar çözülecektir." dedi.



“Enflasyonla Birlikte İşsizlik de Azalacak”



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, " Yapısal reformlarla 2018'de enflasyonda tek haneyi yakalama ihtimalimiz çok yüksek. Enflasyondaki düşüşle işsizlik de düşecektir, ikisinin temel sorunları aynı, dış ticaret açığı ile enflasyon arasında da bağ var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi faiz ile üretim konularındaki reformlarla ve yeniden yapılanma ile tüm yapısal sorunlar çözülecektir. Enflasyon düşünce gelir dağılımı eşitlenecek, istihdam da çok ciddi bir ivme yakalayacaktır. " şeklinde konuştu.



“İstihdam Seferberliği İşsizliği Azalttı”



Cemil Ertem, “İstihdam seferberliği ve reformlar 2017’de işsizliğin azalmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Son gelen veriler de işsizlik verilerinin olumlu seyrettiği yönde, Türkiye'deki işsizliğin temel nedenlerinden biri iş gücüne çok fazla katılım olmasıdır. 2018'de atılacak adımlarla daha fazla mesafe alınacaktır. Kamu bankalarının bu dönemde faizleri düşürücü rekabet edici öncü rol üstlenmesi gerekiyor. Sanayi üretiminin ve ihracatın daha fazla desteklemesi gerekiyor. Bankalar ve sermaye piyasaları reel sektörü daha fazla desteklemelidir.” ifadelerini kullandı.



“Dolar En Güvenilmez Para Birimi”



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, “ABD'deki ekonomi alanındaki kafa karışıklığı sürüyor. Trump’un açıklamaları güvensizliği ortadan kaldırmayacaktır. Bilanço faizleri konusunda ABD'de belirgin bir politika yok, siyasi ve ekonomik tarafta kargaşa var. Dalgalı bir denizde yüzen ABD'nin telaşı Trump'un ‘güçlü dolar istiyoruz’ açıklamasına kadar gitti. Bu anlamda dolar en güvenilmez para birimi. Euro ise doların koltuk değneğidir. Son yıllarda yaygınlaşan dijital paralar doların çözülüşünün sonucudur. Dijital paralar arkalarında merkez bankalarının olduğu para sistemlerine dönüşmeye başlayacak. Dünyadaki finansal işlemlerin büyüklüğü ve hızı dijitalleşmeyi gerektiriyor. Türkiye'de kripto para konusunda çalışmalar yapıyor, sonuçlarını yakında hep beraber göreceğiz.” dedi.



“Emperyalizme Karşı Tarihi Bir Duruş”



Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendiren Ertem şunları söyledi:



"Afrin operasyonu, Türkiye’yi kuşatma ve yeniden ele geçirme senaryolarını yerle bir eden bir çıkıştır, Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemeye çalışan emperyalizme karşı tarihi bir duruştur. Türkiye kendi çıkarlarını, kendi hakkını ve kendi hukukunu savunuyor. Tüm dünya bunu bildiği için Türkiye'nin kararlılığını takdir ediyor. Artık Türkiye'yi kimse terörle tehdit edemeyecek. Bütün bu operasyonlar ekonomiyi koruyup yukarı doğru taşımaya yönelik, yatırım ve sanayi alanında yabancı yatırımcının ilgisi devam edecektir. Savunma sanayinde ciddi bir yerlileşme var, Afrin’de kullanılan silah ve mühimmatların büyük bir kısmı yerli, bunun sonuçlarını olumlu olarak görüyoruz."

Kaynak: TRT Haber