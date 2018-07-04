Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, yörede yoğun olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasadın başladığını söyledi.

İbrahin Sağlam, sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde geçen yıl 21 bin ton civarında rekolte elde edildiğini belirtti, "Bu yıl ekili arazilerimizde azalma var ancak dekar başına verimdeki artışla bu eksiklik giderilmiş olacak" dedi.

"Verimde geçen seneye oranla yüzde 20-25 seviyesinde artış bekliyoruz"

İbrahim Sağlam, yağışların ürüne faydası olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl yağışlar tam ayçiçeğinin dolum dönemine denk geldi. Bu nedenle verimde geçen seneye oranla yüzde 20-25 seviyesinde artış olmasını bekliyoruz. Satış rakamları da 1,90-2 lira seviyesinde. Sulanamayan, ancak biçerdöverin girebileceği durumdaki arazilerde alternatif ürün olarak çiftçilerimize yağlık ayçiçeğini tavsiye ediyoruz ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu seneki mevsimsel yağışlar birçok ürün için adeta can suyu oldu" diye konuştu.

"Bu yıl yağmurlar çok işimize yaradı"

Üretici Veli Büyükbörüklü de, bu yıl 85 dekar alanda ayçiçeği ektiğini, dekara 350-400 kilogram ürün aldığını söyledi ve "Güzel bir ekim dönemi geçirdik. Bu yıl yağmurlar çok işimize yaradı. Gerek buğdayda gerek ayçiçeğinde gerekse de mısırda verimi oldukça artırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA