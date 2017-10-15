Çukurova'da pamuk işçiliği tarihe karışıyor

Bir zamanlar Çukurova denildiğinde ilk akla gelen, birçok film ve kitaba konu olan pamuk işçilerinin sayısı, ovada ekim alanı artmasına rağmen makine kullanımı nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Çukurova'da "pamuk işçiliği", teknolojinin tarlalarda daha fazla kullanılmasıyla yok olmaya başlayan meslekler arasında yerini aldı.

Çukurova'da ekimi ve işçileriyle birçok film ve romana konu olan pamuk, verilen desteklerle eski günlerine dönmeye başlasa da bu durum, tarladaki istihdama yansımıyor.

Son birkaç yıldır ekim alanı olarak artış ivmesi yakalayan pamukta, geçmişte yaygın olarak kullanılan insan gücü gittikçe daha az kullanılıyor.

Teknolojik gelişmenin sağladığı kolaylığın yanı sıra yüksek verim ve ürün kaybını en aza indiren sistemlerin bulunduğu pamuk toplama makinelerinin kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Ovada pamuk ekimi yapılan ve düz olarak tanımlanan yaklaşık yüzde 80 alanda tamamen makineli tarıma geçilirken, makinelerin girmekte zorlandığı engebeli arazilerde az da olsa işçi çalıştırılıyor.

Ürün kaybı yüzde 60 azaldı

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuk ekim alanının 275 bin dönümden bu yıl 330 bin dönüme yükseldiğini söyledi.

Pamukta yüksek verim yaşandığını ifade eden İncefikir, bunda makineleşmenin rolünün yadsınamayacağını dile getirdi.

İncefikir, Adana'da pamuğun yüzde 80 makineyle hasat edildiğini dile getirerek, "Çok şükür ki makineyle hasat ediyoruz. Zaten işçi problemi vardı. Gelen işçiler pamuğu toplarken üründe ciddi kayıplara neden oluyordu. Çocuk işçiler, hasta işçiler söz konusuydu. Makineleşmeyle bir defa üründe kayıplar yüzde 60 azaldı. Makine sayesinde bu pamuk tekrar üretime milli sanayiye katılmış oldu." diye konuştu.

Zamandan tasarruf

İncefikir, işçiyle yapılan hasatta en büyük sorunlardan birinin de zaman olduğunu belirtti.

Ekim alanına göre hasadın bazen günlerce sürdüğünü anlatan İncefikir, şöyle konuştu:

"İnsan emeğiyle gücüne dayanan bu sektörde makine bir günde 100-120 dönümü toplayabiliyor. İşçiler bunu günlerce süre sonunda toplayabiliyordu. Bu bu geç kalma da ürünün ulaşacağı yerlerde teknolojik işlenmesini geciktiriyordu fakat makine 500-600 işçinin yapabileceği bir işi bir günde yapabiliyor. Verim kazancı getiriyor. Teknolojik gelişmelerle beraber makine kullanımının daha da artacağına inanıyoruz."

Hasat yağmura yakalanmıyor

İncefikir, insan gücüyle hasatta zaman kaybı nedeniyle mevsimsel olarak yağmurlar yaşandığı bu yağmurların işçilerin sağlığı olumsuz etkilediği gibi ürün kalitesini bozduğunu vurguladı.

Makineyle topanan üründe kalite kaybı yaşanmadığını aktaran İncefikir, "Toplanması hızlı olunca o liflerin gittiği tekstil sanayisinde pamuktan ipliğe dönüşürken daha az kayıp yaşanıyor. Çiftçi makineleşmeye devam edecek, teknolojik anlamda daha da yenileşmeye gidecek. Makineleşme hasadı hızlandırdı. Halen makineli hasat yapılmayan yüzde 20'lik bölgelere de artık makinelerin yavaş yavaş girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.