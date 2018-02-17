Çukurova Bölgesel Havalimanı ile bölgeye turist akını olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, Adana, Mersin ve Osmaniye için son derece önemli olduğunu söyledi.

Elvan, havalimanı hizmete açıldığında yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını anlattı.

"Altyapı çalışmalarımız şu anda tamamlanmak üzere. Muhtemelen haziran sonu itibarıyla pistler ve apron gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart'ta ihalemiz var. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete açmayı planlıyoruz ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor."

Antalya Havalimanı'nın genişletilmesiyle bu ilin müthiş bir turist çektiğine işaret eden Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgeye de ciddi bir turist akını olacağını söyledi.

"Buna inanıyoruz ve çalışmalar süratle yürütülüyor. Diğer taraftan Çeşmeli - Taşucu arasındaki otoyolun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bunun da yapım ihalesine çıkacağız ve bölge altyapısını çok daha güçlendirmiş olacağız."

Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, Mersin ve Adana'nın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman gibi bölgedeki illere de hizmet sağlayacağını dile getirdi.

"Bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin'e 50 kilometre mesafede olduğundan şu aşamada Mersin'e ayrı bir havalimanı düşüncemiz yok. Ama havalimanı yapıldıktan sonra turist sayısında ciddi bir artış olması halinde, ileride değerlendirebileceğimiz bir konu. Antalya'nın havalimanı varken Gazipaşa'ya da bir havalimanı yaptık."

Kaynak: AA