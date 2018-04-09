  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.054
    EURO 4.992
  • BIST 113899.72
    ALTIN 173.662
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı

Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı

Türkşeker'e ait Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çorum Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: çorum şeker fabrikası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER