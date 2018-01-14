Çöpten 2 milyar liranın üzerinde gelir elde ediliyor

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yaptığı açıklamada, hava, su ve toprağın temiz olduğu yerde sadece insanların değil tüm canlıların mutlu şekilde yaşadığını söyledi.

Balta, "Bir taraftan çöpleri topluyoruz, bir taraftan da çöpten enerji üreterek bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye'deki tesislerde yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor ve 2 milyar liranın üzerinde gelir elde ediliyor." dedi.

İstanbul'da vahşi depolama yapılan çöp sahalarında patlama meydana geldiğini anımsatan Balta, "Gazeteler promosyon olarak maske dağıtırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'u Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasına soktu. Her yönüyle İstanbul, Türkiye'nin en önemli şehri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Çöp, ekonomik değeri olan hammadde haline getirildi"

Balta, AK Parti hükümetinin çevresel sorunlara çok önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak "Türkiye'de havanın, suyun ve toprağın temiz olması için yatırımlar yapıldı. Büyükşehirlerimizden başlanarak çöpler düzenli depolama sahalarında depolanmaya ve bertaraf edilmeye başlandı." dedi.

Bertaraf tesisleri sayesinde çöpün ekonomik değeri olan hammadde haline getirildiğine işaret eden Balta, şöyle konuştu:

"Bir taraftan çöpleri topluyoruz, bir taraftan da çöpten enerji üreterek bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye'deki tesislerde yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor ve 2 milyar liranın üzerinde gelir elde ediliyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 15 katı atık bertaraf tesisi vardı, şu anda ise bu sayı 83'e ulaştı. Bu bağlamda tesis sayısını artırmayı düşünüyoruz. Tüm belediyelerin düzenli depolama sahaları ile alakalı yatırımları var."

"Atık su arıtmada nüfusun yüzde 83'üne hizmet veriyoruz"

Balta, atık su arıtmanın da önemine dikkati çekerek "Atık su arıtmada Türkiye'de biz göreve geldiğimizde nüfusun yüzde 30'una hizmet veriliyordu, şu anda ise yüzde 83'üne hizmet veriyoruz." dedi.

Balta'nın açıklamalarına göre, ülke genelinde, 2023'e kadar kirli suların arıtılarak doğaya bırakılması ve katı atıkların da doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Toplumda çevre bilincinin en üst düzeyde olması için çalışma yapılması gerektiğini aktaran Balta, konuyla alakalı bütün birimlerle toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Balta, turizm alanlarındaki yapılaşmalarla alakalı da vatandaşları mağdur etmeden çalışma gerçekleştirildiğini ve bu konuda çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Kaynak: AA