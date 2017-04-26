Çok sayıda finans kuruluşu İngiltere'den çıkışa hazırlanıyor

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, “Avrupa para piyasalarının bağımsızlığına ve güvenliğine ilişkin bir meselenin ortada olduğuna inanıyorum. Bu yüzden takas kurumlarının birçoğu Londra’da kalamaz.” şeklinde konuştu.

İngiltere merkezli finans kuruluşlarının alternatif merkezlere yöneldiğini vurgulayan Sapin, “Bir hareket olacak. Bu kurumlar yer değiştirecek. Aslında birçok finans kuruluşu halihazırda kendisini buna şimdiden hazırlıyor.” dedi.

İngiltere ile Brexit müzakerelerinde en önemli konulardan birinin finansal hizmetler alanında olacağına işaret eden Sapin, finans kuruluşlarının Londra’dan çıkmasının finans merkezi City of London’ı olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, daha önce birçok kez Londra’nın Avrupa’nın yatırım bankacısı ve finansal başkenti olduğunu belirtmişti.

Avrupa’da halen döviz cinsiden işlemlerin yüzde 80’i, bankaların toplam finansmanının ise yaklaşık yüzde 30’u halen İngiltere üzerinden yapılıyor.