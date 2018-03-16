Ciro endeksleri yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı ciro endekslerini açıkladı.

2015 temel yıllı olarak ilk defa açıklanan verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi.

Sanayi ve inşaatta ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Ocak 2017'ye göre yüzde 50,3 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 21,9 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış olarak kaydedildi.

Kaynak: AA