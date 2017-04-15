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Buradasınız : » » 'Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz'

'Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz'

Yılmaz, çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceklerini, "Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz" dedi.

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Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Oda üyelerinin sorunlarını dinleyen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Ortaokulu bitirenler artık Çıraklık Eğitim Merkezi'nde olmak kaydıyla haftada bir gün eğitim merkezinde, kalan günlerde iş yerlerinde olabilecek ancak bu bir günün, iki güne çıkmasını isteyenler de var. Bu evlatlarımıza asgari ücretin üçte birini, ikisini de devlet ödüyor. Dolayısıyla biraz daha devletin katkısı arttırıldı. Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Çünkü meslek eğitimi, çıraklık eğitimi bunun bir aşması. Meslek eğitimi, memleket meselesi."

Yılmaz, Berberler Odası'nın hafta sonu tatili ve KDV ile ilgili taleplerini, yetkili bakanlara aktaracağını ifade ederek, "İnanıyorum ki makul olanlar yapılıyor. Bazen bir değişiklik yapıyorsun ama herkes istiyor. Başkalarına emsal olacaksa o da bakacak, hesabına kitabına, ona göre karar verecek ama emsal olmayacaksa çok özel bir durumsa Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhakkak ki 'evet' diyecektir." diye konuştu. 

 

Etiketler: çıraklık eğitimi, ustalık belgesi, hibe desteği, faizsiz kredi
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