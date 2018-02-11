Çinli yatırımcıya Türkiye çağrısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, resmi Çin ziyaretindeki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı çerçevesinde Çin'de temaslarda bulunan Bakan Tüfenkci, Çin'in hem bölgesinde hem de dünyada en önemli ekonomik güçlerden birisi olduğunun altını çizdi.

Tüfenkci, e-ticaretin son yıllardaki hızlı gelişimine dikkati çekerek, Çin'in büyük bir atılım içerisinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de de e-ticaretin ekonomi içerisindeki payının giderek büyüdüğüne değinen Tüfenkci, "Ülkemizde e-ticaretin ekonomideki payı yüzde 3,6 seviyesine çıkmış durumda ve yaptığımız düzenlemelerle bu oran giderek büyüyor." diye konuştu.

Türkiye'deki e-ticaret düzenlemeleri ilgi çekti

Tüfenkci, e-ticaret konferansında kolaylaştırıcı yöntemler, gümrüklerin e-ticaretteki önemi gibi konuların masaya yatırıldığını söyleyerek, "Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği e-ticaret yapan internet sitelerine 'Güven Damgası' uygulaması, buradaki katılımcıların yoğun ilgisini çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, "Çin, dünyada ekonomik açıdan çok önemli bir konumda bulunuyor ve Türkiye'nin de burada olması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğunu anımsatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde Çin'den ithalatımız ve Çin'e ihracatımız arasında Türkiye'nin aleyhine olan dengesizliğin giderilmesi konusunu da görüştük. "Çin'e hem ihracatımızı artırmak ve hem de daha fazla Çinli yatırımcıyı ülkemize çekmek için iş birliği çağrısı yaptık. Türkiye açısından Çin'de çok fırsatlar olduğu gibi, Çin için de Türkiye büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye ve Çin arasındaki iş birliği treni kaçmadan yakalamamız lazım."

Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı

Tüfenkci, Çin'de teknoloji devi Huawei yetkilileri ile de geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydederken, "Türkiye'de yaklaşık 15 senedir yatırım yapan Huawei'e ülkemizdeki yatırımlarını güçlendirmesi ve daha yakın iş birlikleri tesis etmesi çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen'e de burada Türkiye'nin tanıtımı adına sergilediği üstün gayret ve çabalardan ötürü teşekkür eden Bakan Tüfenkci, Önen'in Çinli yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA