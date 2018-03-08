Çin'in ihracatı Şubat'ta yüzde 44,5 arttı

Çin Gümrük Genel İdaresi, Şubat ayına ilişkin ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dolar cinsinden ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 artarak, yaklaşık 172 milyar dolara ulaştı. Ülkenin ithalatı da yüzde 6,3 artarak 138 milyar dolar oldu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ticaret fazlası da yaklaşık 34 milyar dolar oldu. Ülkenin ticaret fazlası geçen yıl aynı dönemde 20,3 milyar dolardı.

Çin'in aynı dönemde ABD aleyhine verdiği ticaret fazlası da yaklaşık 21 milyar dolar oldu. Ülkenin bu yılın ocak-şubat döneminde ticaret fazlası da 55,3 milyar dolar oldu.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini açıklaması, küresel piyasalarda özellikle ABD ile Çin arasında olası ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirmişti.

Kaynak: AA