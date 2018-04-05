  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çin'den Türkiye'nin güneşine 1 milyar dolarlık bütçe

Çin'den Türkiye'nin güneşine 1 milyar dolarlık bütçe

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ'nin Türkiye Genel Müdürü Xi, "İkinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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Çinden Türkiyenin güneşine 1 milyar dolarlık bütçe

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ'nin Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te, geçen yıl ilki gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine bir Türk firmayla katıldıklarını söyledi.

Listede ilk sırada olmalarına rağmen yarışmayı kazanamadıklarını ifade eden Xi, "İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikalarıyla sektörde lider konumunda bulunduklarını dile getiren Xi, "Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Xi, YEKA ihalesindeki "elektriğin depolaması" zorunluluğunun önemine dikkat çekti.

"30 yıldan bu yana Çin'de elektriğin depolanması üzerine çalışıyoruz. Hem depolama alanında hem de Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye'nin attığı bu adımların ülkenin güneş enerjisi teknolojilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşmayı arzu ediyoruz."

Huawei ile distribütörlük anlaşması

Xi, teknoloji şirketi Huawei ile güneş enerji sistemlerinin en önemli cihazlarından biri olan "inverter"ın Türkiye pazarında satış ve dağıtımını kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Huawei, güneş enerjisi çevrim cihazları, telekomünikasyon ve terminal ekipmanları ile dahili yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, yeka, güneş enerjisi, çin
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